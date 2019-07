Dormir com fita-cola na boca para tratar (e prevenir) doenças respiratórias

Parece uma brincadeira nova da internet, mas não é. Há mais pessoas do que imagina a dormir com fita-cola na boca por causa de doenças respiratórias.

Andini Aisyah Hariadi, mais conhecida por Andien, é uma delas. A cantora indonésia revelou no seu Instagram que tanto ela, como o marido e o filho dormem com a boca tapada com fita-cola. Relata, inclusivamente, que o truque a ajudou a dormir e a respirar melhor.

Mas de onde vem esta prática tão peculiar?

O método Buteyko foi desenvolvido nos anos 50 pelo médico ucraniano Konstantin Pavlovich Buteyko. Trata-se de uma terapia alternativa que consiste num conjunto de práticas e exercícios com o objetivo de curar doenças respiratórias. Um dos princípios é a importância da respiração pelas vias nasais.

O ressonar pode também ser resolvido pelos métodos Buteyko, segundo os defensores desta medicina. “Respirar pela boca é um grande fator que contribui para a apneia do obstrutiva sono” afirma à BBC Patrick McKeown, fundador da International Buteyko Clinic, acrescentando que a língua é empurrada para trás pela respiração e dificulta a circulação do ar.

Contudo, o mesmo artigo da BBC contém testemunhos de alguns médicos que não concordam com este tratamento. Dizem não ser seguro tapar a boca durante o sono e que isso não vai resolver uma condição de saúde. Além disso, as pessoas só respiram pela boca durante o sono quando têm dificuldade em respirar pelo nariz.

Tapar a boca durante a noite não só não é eficaz, como pode ainda ser perigoso. Por exemplo, quando a pessoa precisar urgentemente de vomitar. Se para os adultos pode ser díficil ter que tirar a fita-cola numa situação de aflição, para as crianças o risco de asfixia aumenta exponencialmente.

A VISÃO foi tentar perceber o quão relevante é o método Buteyko na sociedade atual. Para além da existência da já referida International Buteyko Clinic a nível internacional, em Portugal, não há registos de clínicas e/ou especialistas. A única atividade que encontrámos foi uma formação em Método Buteyko que decorreu em Abril de 2017, em Vila do Conde. O curso era destinado a terapeutas da fala e médicos dentistas e foi orientado pelo também já referido Patrick McKeown.