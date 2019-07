10 truques para tirar proveito da sua conta Netflix

1. Apague o histórico

Esta dica pode poupar-lhe a dor de cabeça de ouvir o seu Netflix-buddy (isto é, a pessoa com quem vê séries e filmes) a reclamar, porque descobriu que não esperou por ele para ver o último episódio. Ou pode até evitar que a sua decisão, num momento de fraqueza, de ver um filme ou série que normalmente não lhe diria nada, interfira com as recomendações escolhidas pelo algoritmo. É simples, basta aceder a esta página, que lhe vai apresentar, por ordem cronológica, todas as séries e filmes que viu. Para apagar, basta selecionar o pequeno sinal de proibição.

2. Faça download de séries e filmes para ver offline

Para muitos esta já não é uma novidade, contudo, continua a ser uma das funcionalidades mais úteis da plataforma. Se vai ficar muitas horas (ou dias) sem internet, pode querer fazer o download do próximo episódio da série que está a ver ou de alguns filmes para passar o tempo quando estiver offline. Para isso, na lista de episódios da série ou filme escolhido, selecione a seta para baixo, à direita.

3. Adicione o IMDb Ratings ao Netflix

O IMDb, Internet Movie Database (base de dados de filmes na internet), é a plataforma de avaliação de filmes e séries mais popular no mundo e acrescentar essa ferramenta à sua conta Netflix pode ajudá-lo muito a decidir o que ver a seguir. Se quiser adicionar o IMDb ratings só precisa de ir a este link fazer o download da extensão. Depois disso, no canto superior direito aparecerá a informação da avaliação de cada filme e série.

4. A Roleta

Esta funcionalidade é para os mais corajosos, ou muito aborrecidos, porque lhe dá a possibilidade de escolher aleatoriamente o que ver. É só aceder a este site e o motor de busca vai selecionar um, entre todos os filmes e séries disponíveis na Netflix. No entanto, se quiser ajudar a aprimorar a pesquisa, pode filtrar por género, classificação do IMDb e pontuação do Rotten Tomatoes.

5. Aprenda a procurar

A Netflix é uma plataforma enorme e dispõe de poucas categorias para filtrar o género de filme ou série que queremos ver. Por isso, pode ser difícil encontrar aquilo que queremos, ou conseguir fugir às opções que o algoritmo seleciona para o topo da página. A melhor maneira de evitar isto é escolher aquilo que queremos ver num site à parte. O Whats On Netflix (O que está na Netflix) oferece uma lista com 211 categorias, enquanto o Netflix tem menos de 20, e reencaminha-o automaticamente para a plataforma de streaming.

6. Esteja atento às entradas e saídas

É verdade, todos os meses, várias novidades chegam à Netflix (mas, também muitos títulos abandonam a plataforma). Por isso, pode ser proveitoso estar atento ao que aí vem e ao que está quase a sair. O site Lançamentos da Netflix pode ajudar com isso. Descubra, por exemplo, o que acabou de chegar, ou o que aí vem, ainda esta semana.

7. Seja cobaia

A equipa da Netflix está sempre à procura de novas ferramentas para introduzir e a experimentar novos elementos. Se quiser ver algumas das novas funcionalidades antes do resto dos seus amigos, pode optar por participar nos testes que são feitos antes do grande lançamento público. Tudo o que precisa de fazer é ir para "Conta", depois "Configurações", e ajustar o "Teste de Participação".

8. Rode o ecrã

Se maioria das vezes utiliza a Netflix deitado, e através do computador, então instalar esta extensão do Chrome é provavelmente uma boa ideia. O Netflix Flip roda a imagem (90 graus) para evitar posições desconfortáveis ou lesões futuras no pescoço.

9. Trailer e (muito) mais

Provavelmente já reparou que a Netflix lhe dá, habitualmente, a opção de ver os trailers. Mas, se calhar, ainda não viu que a ferramenta "Trailers e mais" tem, na verdade, muito mais do que trailers. Lá encontrará entrevistas, resumos das temporadas anteriores e pequenos vídeos nos bastidores.

10. Veja filmes e séries com quem está longe

Se gostava de ver uma série ou um filme com alguém mas a pessoa não está ao pé de si, pode usar o Netflix Party. Esta extensão é uma alternativa eficaz ao FaceTime e Skype, que permite que todos os intervenientes da chamada estejam a ver o filme e a comentar num chat lateral.