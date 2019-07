Matilde vai começar a ser tratada com o medicamento que já existe em Portugal

A pequena Matilde vai fazer o Spinraza, o tratamento que já existe em Portugal, esta manhã, informaram os pais no Facebook, sublinhando que é "o que está disponível neste momento e vai ajudar a travar a doença".

"O novo tratamento (Zolgensma)nos EUA sempre foi a nossa opção, mas agora é possível administrar o Zolgensma em Portugal e de forma segura, e clinicamente melhor para a Matilde, ou seja a parte burocrática foi ultrapassada", escrevem os pais.

Na mesma publicação, a família acrescenta ter informação de que todas as crianças com AME tipo I e que estiverem aptas clinicamente poderão ser abrangidas pelo zolgensma, com compartipação do Estado.

"Mantemos o nosso compromisso que todo o valor que não for utilizado para a Matilde será para as outras 'Matildes'", concluem os pais.

O Zolgensma, aprovado pela autoridade americana do medicamento (FDA), aguarda ainda aprovação da Agência Europeia de Medicamentos.

Como a VISÃO noticiou, a equipa do Hospital de Santa Maria, o Infarmed e o laboratório Novartis, detentor da patente, estão a estudar a forma de o medicamento salvador - o mais caro do mundo - poder ser administrado em Portugal, no Seviço Nacional de Saúde.

