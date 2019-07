“Devíamos todos sair do Facebook” diz Steve Wozniak, co-fundador da Apple

Um jornalista do TMZ encontrou Steve Wozniak, co-fundador da Apple, num aeroporto em Washigton e recolheu um depoimento "radical" sobre a utilização das redes sociais. De acordo com Wozniak, devíamos todos sair do Facebook o quanto antes.

“As pessoas pensam que têm um nível de privacidade que na verdade não têm”, afirma Steve Wozniak, acrescentando que seria mais justo as pessoas pagarem para usar a rede social mas manterem a sua informação pessoal protegida e privada.

O engenheiro fala da também da ilusão que é interagir com alguém no Facebook, pois muitas vezes esquecemo-nos que estamos a oferecer a nossa informação à rede social e aos publicitários: “Quando fazemos um like numa publicação, na minha cabeça, estou a interagir consigo, mas na verdade, estou a dar informação às empresas de publicidade”.

Steve Wozniak apagou a sua conta de Facebook três meses depois da polémica da Cambridge Analytica, em março de 2018 e continua alerta para os perigos da alta tecnologia no que diz respeito à privacidade: “podem medir o nosso batimento cardíaco com lasers, podem ouvi-lo com muitos dispositivos… Quem sabe se o meu telemóvel não me está a ouvir agora!”