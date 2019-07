A nova funcionalidade do Instagram contra o bullying: “Tem a certeza que quer dizer isso?”

“Podemos fazer mais para prevenir o bullying no Instagram” escreve Adam Mosseri, um dos executivos do Instagram, em comunicado no blogue da rede social. Nesse sentido, a rede social apresenta duas funcionalidade novas que permitem os utilizadores melhorar a sua experiência e prevenir situações de violência verbal.

A primeira ferramenta consistirá num aviso aos utilizadores sempre que estes quiserem comentar ou publicar algo considerado ofensivo. Segundo o comunicado, os testes revelaram que se as pessoas forem “obrigadas” a refletir sobre o que escreveram, existe maior probabilidade de o conteúdo potencialmente ofensivo não ser publicado.

Por exemplo, se uma pessoa comentar “és tão feio e estúpido”, o Instagram irá abrir uma janela que diz “Tem a certeza que quer publicar isto? Saiba mais”, e ao clicar, a rede social dir-lhe-á que comentários como este ja foram sinalizados como ofensivos, pelo que lhe pede uma reflexão sobre a publicação do mesmo. A decisão permanece do seu lado.

Além desta funcionalidade, o Instagram apresenta também a opção “restringir uma pessoa”. Uma vez que as opções de bloquear, deixar de seguir ou de reportar podem ser prejudiciais à vítima, principalmente quando esta tem contacto real com o agressor, o Instagram criou uma ferramenta que contorna este problema e oferece mais seguranca.

“Depois de restringir alguém, os comentários dessa pessoa nas suas publicações só serão visíveis para essa pessoa. Pode optar por tornar os comentários de uma pessoa restrita visíveis para outras pessoas aprovando-os. Pessoas restritas não poderão ver quando esta ativo no Instagram ou quando ler as mensagens delas”

Através destas medidas, o Instagram espera assim reduzir as situações de bulliyng na internet, numa altura em que aumentam os casos de suicídio e depressão nos jovens fruto de violência psicológica na internet.