"Misterioso" pássaro alaranjado é, afinal, uma gaivota que se encheu de caril 

O pássaro alaranjado e sem conseguir voar deixou os especialistas do Tiggywinkles Wildlife Hospital, um centro veterinário para animais selvagens no Reino Unido, razoavelmente intrigados. O bicho foi encontrado perto de uma estrada e não era claro o que havia de errado com aquela fénix de penas, mas que não voava.

“É um dos mais estranhos casos com que nos deparámos”, fez saber o centro para onde o animal foi levado, no Facebook, lembrando que demoraram a identificar a ave - uma gaivota - porque, por alguma razão que não conseguiram apurar, se encheu de caril, o que lhe dava aquela aparência alaranjada e isso é que a impedia de voar como o resto da passarada.

Vinny, como foi batizada pelos veterinários - um nome inspirado no curry vindaloo de que apareceu coberta – tinha ainda um cheiro pungente, mas era saudável. E tudo o que precisava era de um banho. Assim, e apesar de alguma luta, lá conseguiram mergulhar a gaivota num tanque para a limpar. Mal ficou limpa e de volta à sua cor natural, Vinny mostrou-se pronta para voar.

Estranhamente, não foi a primeira vez que uma gaivota se atirou a um condimento indiano. Em 2016, outra gaivota apareceu coberta de tikka masala – tendo igualmente voltado à vida em liberdade depois de limpa.