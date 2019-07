Passaporte português é um dos cinco melhores do mundo

A Henley Passport Index avalia os passaportes que oferecem entrada, sem visto, no maior número de países. Segundo a empresa, os passaportes do Japão e da Singapura são os melhores, garantindo o acesso a 189 países diferentes.

Portugal ficou em quinto lugar, juntamente com a Áustria, a Holanda e a Suíça, possibilitando a entrada em 184 países. À nossa frente ficou também a Finlândia, a Alemanha e a Coreia do Sul, com 187 países; a Dinamarca, Itália e Luxemburgo, com 186; e França, Espanha e Suécia, com 185.

Em 2014, o Reino Unido e os Estados Unidos da América lideravam o ranking. No entanto, estão neste momento em 6º lugar, a sua posição mais baixa desde 2010.

Segundo um mapa partilhado pelos autores do ranking na sua conta oficial no Facebook, os passaportes mais poderos continuam reunidos na Europa, América do Norte e Austrália.

Mas alguns países de outras regiões, caso dos Emirados Árabes Unidos, continuam a subir na classificação, chegando ao top 20, pela primeira vez na sua história. Em apenas cinco anos, o país duplicou o número de territórios onde os seus cidadãos podem entrar sem um visto prévio.

No fim da lista está o Afeganistão, uma vez que os portadores de passaporte afegão só têm acesso sem visto a 25 países. Em penúltimo está o Iraque, com apenas 27, seguido da Síria com 29.

Christian H. Kaelin, presidente da Henley & Partners e fundador do ranking, disse num comunicado que "com algumas exceções notáveis, os últimos rankings do Henley Passport Index mostram que países do mundo vêem, cada vez mais, a abertura a entradas sem visto como crucial para o seu progresso económico e social.

O Henley Passport Index é baseado em dados fornecidos pela Autoridade Internacional de Transportes Aereos e abrange 199 passaportes e 227 destinos de viagem.