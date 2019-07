Joss Stone impedida de entrar no Irão para o último concerto da sua digressão mundial

Joss Stone informou quarta-feira, através do Instagram, que foi impedida de entrar no Irão, local onde deveria terminar a sua digressão mundial. A cantora britânica chegou ao país pela ilha de Kish, o único sítio que autoriza a entrada de visitantes estrangeiros sem necessidade de visto. Contudo, foi detida e deportada na manhã seguinte.

A artista explica que as autoridades "não acreditaram" que não iria atuar em público, por isso, colocaram-na "no que eles chamam de "lista negra"".

"Nós sabíamos que não poderia haver um concerto público porque eu sou uma mulher e isso é ilegal neste país. Pessoalmente eu não gostava de ir parar a prisão iraniana, não estou a tentar mudar a política dos países que visito, nem quero colocar outras pessoas em perigo", afirma. "Depois de longas conversações com as pessoas mais simpáticas e encantadoras da imigração, foi tomada a decisão de nos deter durante a noite e nos deportar pela manhã"."Claro que fiquei arrasada. Tão perto, mas tão longe, este momento partiu um pedacinho do meu coração", acrescenta.

Segundo a cantora, os iranianos são "pessoas genuinamente simpáticas e gentis, que se sentiram mal por não poderem ultrapassar o sistema", e encorajaram-na a deslocar-se à embaixada do Irão, no Reino Unido, para "resolver tudo e voltar".

O canal televisivo Irib, a emissora estatal, citou uma declaração da polícia que justifica a decisão alegando que Joss Stone não tinha a documentação necessária para entrar no país quando ela chegou num voo de Omã, a 29 de junho. A polícia nega ainda que a artista tenha sido detida e informa que Stone foi deportada num voo para os Emirados Árabes Unidos, no dia seguinte, "de acordo com as normas de viagem".