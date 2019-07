Afinal, o que corre mal no tratamento da hepatite C?

Já são três as reclamações apresentadas por Pedro Martins, 38 anos. Diagnosticado com hepatite C no ano passado, aguarda há seis meses pelo início do tratamento que, previsivelmente, o deixará livre da doença – a eficácia ronda os 100%. Nem o infeciologista que o acompanha consegue encontrar explicação para o atraso na entrega dos medicamentos.

“Sinto-me muito frustrado com a falta de comunicação”, confessa Pedro Martins à VISÃO. Endereçou uma queixa à Entidade Reguladora da Saúde (ERS) e outras duas ao Gabinete do Utente do Centro Hospitalar de Lisboa Central e ao Gabinete de Doentes do Hospital Curry Cabral, em Lisboa, a instituição onde é seguido.

O seu caso está sob análise, mas Pedro Martins não consegue disfarçar a desilusão: “Estava preparado para esperar dois ou três meses, mas não o dobro”. Na sua última consulta, em maio, o Hospital Curry Cabral não tinha qualquer previsão para a data de início do tratamento.

Foi nessa altura que tomou conhecimento das denúncias de associações como a SOS Hepatites ou o Grupo de Ativistas em Tratamentos (GAT), ontem ouvidos na Comissão de Saúde do Parlamento, juntamente com a Direção-Geral da Saúde (DGS).

“Os atrasos são recorrentes em alguns hospitais onde os pacientes chegam a esperar muitíssimos meses e até anos”, acusa o presidente do GAT, Luís Mendão. A organização que lidera tem recebido queixas de utentes dos hospitais de Faro e de Portimão, no Algarve. Mas também de pacientes do Hospital Curry Cabral, em Lisboa, e do Garcia de Orta, em Almada.

“É muito frustrante ter indicação de tratamento e continuar à espera”, lamenta Pedro Martins. “Sei que não é uma situação urgente como uma pneumonia, mas é difícil viver com a cura ao nosso alcance e não conseguir lá chegar.”

O diretor do serviço de gastroenterologia do Hospital de São João, no Porto, Guilherme Macedo, não tem dificuldade em compreender a sua posição: “As pessoas têm a expetativa de fazerem o tratamento rapidamente. Ninguém que esteja infetado com uma doença quer esperar para a resolver.”

Enquanto aguarda, além de gerir a ansiedade, Pedro Martins também tem de manter a vigilância sobre a sua saúde e de respeitar os precauções exigidas a quem tem uma doença contagiosa.

Falta de verbas?

Luís Mendão interroga se a demora no início dos tratamentos, em alguns hospitais, estará relacionada com a alteração do método de financiamento dos medicamentos. No ano passado, o pagamento deixou de estar centralizado no Estado e passou a ser contemplado no orçamento dos hospitais. O GAT, defende, por isso, o regresso à centralização do pagamento.

O gastroenterologia Guilherme Macedo não acredita que a demora se deva ao preço dos medicamentos – o tratamento baixou dos 50 mil para os 6 mil euros por doente. “É uma questão sobretudo burocrática”, assegura.

“Neste momento, [no Hospital de São João] conseguimos ter a medicação em semanas, mas não devia ser preciso esperar sequer alguns dias. Por que razão um doente com hepatite B tem a medicação na hora e outro com hepatite C não?”, questiona o médico.

A diferença está no processo burocrático que os separa. “Prescrever não é complexo, mas é preciso encurtar o caminho desde a prescrição até à toma do medicamento para a hepatite C. Esse compasso de espera não se compreende”, nota o especialista.

O gastroenterologia teme que a “complexidade do processo” possa pôr em causa o cumprimento da meta da Organização Mundial da Saúde (OMS), que pretende eliminar a doença até 2030.

“Esperar algumas semanas não tem impacto na saúde, mas mais tempo já pode ter implicações”, acautela Guilherme Macedo. “Para as populações vulneráveis, o tempo de espera pode levar à desistência do tratamento. Já é difícil essas pessoas chegarem às consultas”, alerta. O médico defende que “dar o medicamento na hora é que tem verdadeiro impacto na saúde pública”.

A diretora do Programa Nacional para as Hepatites Virais, da DGS, Isabel Aldir, contrapõe que “o risco de transmissão da hepatite C é muito menor do que o da hepatite B ou do VIH/Sida”. Mas acrescenta que “quanto mais rápido se agir, melhor, claro”.

A médica reitera que “esperar um ou dois meses não tem impacto na saúde de um doente com hepatite C, como teria numa pessoa diagnosticada com VIH/Sida ou esclerose múltipla”.

Alertada para os casos com seis meses de atraso, a responsável da DGS considera que essas situações “não são normais, nem tão pouco desejáveis” e afirma que “não há razão nenhuma para que aconteçam”. Isabel Aldir garante: “Não é essa a regra”.

Investigação em curso

A especialista descarta que a demora na entrega dos medicamentos possa dever-se razões orçamentais: “Quando negoceiam os seus contratos-programa, os hospitais também negoceiam o valor afeto ao tratamento da hepatite C. Esse dinheiro não pode ser utilizado para mais nada e é habitualmente calculado por excesso”, explica.

E relembra que os períodos de espera não se alteraram substancialmente: Em 2017, antes da descentralização do pagamento, os doentes esperavam, em média, 55 dias. Desde 2018, até maio deste ano, esse período dilatou-se para os 60 dias.

A Direção-Geral da Saúde já está a averiguar o que poderá estar a contribuir para os atrasos acima da média. À VISÃO, Isabel Aldir afirma que já foi feita uma listagem das instituições de saúde com atrasos na entrega de medicamentos. E revela que há dois hospitais “com desvios bastante superiores ao habitual”, mas prefere não revelar quais são até a investigação estar concluída.

Confrontada com o caso de Pedro Martins, acompanhado no Curry Cabral, a responsável pelo Programa Nacional para as Hepatites Virais assegura que este hospital de Lisboa está dentro da média dos dois meses de espera. “Alguma coisa falhou ao longo do processo e será preciso analisar onde o pedido parou”.

Isabel Aldir não tem dúvidas de que Portugal irá cumprir a meta da OMS. Até arrisca dizer que a hepatite C poderá ser eliminada do País ainda antes de 2030.

O GAT também tem vindo a denunciar a cobrança indevida de taxas moderadoras aos doentes com hepatite C em vários hospitais. Estão isentos de as pagar, desde 2017, em todos os atos médicos relacionados com o rastreio, diagnóstico complementar ou tratamento da doença – tal como os pacientes com outras hepatites ou doenças sexualmente transmissíveis como o VIH/SIDA.

De acordo com a DGS, alguns hospitais pediram esclarecimentos sobre o decreto-lei à Administração Central do Sistema de Saúde, que estará a analisar a questão.

O GAT revela que o Hospital Garcia da Orta, em Almada, já corrigiu a situação.

Cerca de 30 mil pessoas em Portugal têm anticorpos para a hepatite C, mas algumas populações estão sub-representadas nestas estimativas, como os toxicodependentes ou os reclusos.

Desde 2015, quando o Estado chegou a acordo com as farmacêuticas para viabilizar o tratamento, já foram curadas 12 mil pessoas com hepatite C no País.

