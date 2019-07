Corpo de emigrante clandestino cai do trem de aterragem de um avião para jardim residencial em Londres

O corpo de um emigrante clandestino que viajava no trem de aterragem de um avião da Kenya Airways, caiu segunda-feira num jardim residencial em Londres, depois de um voo de nove horas

Segundo a polícia inglesa, o corpo de um homem terá caído de um avião da Kenya Airways, quando este se preparava para aterrar no aeroporto de Heathrow. Ao que tudo indica, o homem viajava clandestino no trem de aterragem do Boeing Dreamliner, que vinha de Nairóbi, uma viagem de nove horas. O cadáver caiu no jardim de uma casa, já no sul de Londres, a apenas um metro do local onde uma pessoa apanhava sol.

Um vizinho, em declarações à imprensa disse que "se tivesse [caído] dois segundos depois, [o corpo] tinha aterrado num espaço comum, onde estavam centenas de pessoas". "No início, pensei que era um mendigo adormecido no jardim", "tinha as roupas vestidas e tudo"; "depois olhei melhor e vi que havia sangue pelas paredes do jardim, que a cabeça não estava em bom estado... percebi imediatamente que ele tinha caído", conta.

"O meu vizinho saiu e ficou muito abalado, ele tinha estado a apanhar sol e [o corpo] caiu a um metro de distância dele", acrescenta.

A polícia encontrou uma mala, água e alimentos, no trem de aterragem do avião da companhia aérea do Quénia, confirmando as suspeitas de o corpo pertencer a um emigrante clandestino. Segundo a descrição do mesmo vizinho, "uma das razões pelas quais o corpo estava intacto, era porque parecia um bloco de gelo".

Este não é o primeiro caso de um emigrante a tentar realizar a travessia no trem de aterragem. Já em 2012, José Matada caiu de um avião da British Airways que chegava de Angola. Matada, um cidadão Moçambicano, foi encontrado no passeio de uma rua de Londres no dia 9 de setembro. A autopsia revelou que o homem esteve sujeito a uma temperatura inferior a -60ºC durante o voo de 12 horas, e que já estaria morto quando caiu. Vários corpos foram encontrados nas mesmas condições desde então.

Naturalmente, a probabilidade de um ser humano conseguir sobreviver a uma viagem no trem de aterragem de um avião é bastante reduzida, e piora no caso de voos de longa duração ou de maior altitude. Muitos dos que tentam a proeza acabam por morrer congelados ou devido à falta de oxigénio.

No entanto, são conhecidos alguns casos bem sucedidos, como Victor Alvarez Molina, em 2002, que entrou no trem de aterragem de um avião no aeroporto de Havana, em Cuba. Apesar de ter chegado em estado de hipotermia, conseguiu sobreviver ao voo de quatro horas até Montreal, no Canadá. Também Roberto Viza Egues sobreviveu a um gigantesco voo de 14 horas, de Havana para Paris, mas ao contrário de Victor, foi extraditado para o país de origem.