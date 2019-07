China está a instalar uma aplicação nos telemóveis dos turistas para analisar as suas informações

As restrições à liberdade da população de Xinjiang, particularmente a de origem muçulmana, já eram conhecidas. O governo chinês já tinha instalado várias câmaras de reconhecimento facial pelas ruas e nas mesquitas e, além disso, os residentes estarão a ser forçados a instalar, nos seus telemóveis, um determinado software que recolhe e analisa todas as informações no dispositivo. Contudo, agora, os turistas também poderão estar a ser visados por esta prática, quando entram no país através da fronteira com o Quirguistão, nomeadamente pela passagem de Irkeshtam.

Segundo o The Guardian, os guardas fronteiriços aproveitam as revistas aos turistas, para instalar secretamente uma aplicação, desenvolvida por uma empresa chinesa, nos seus telemóveis. Esta app recolhe emails, mensagens, contactos, e analisa todas as informações no aparelho para encontrar qualquer conteúdo considerado problemático pelas autoridades chinesas. Depois de fazer o rastreio, a aplicação é geralmente desinstalada e os telemóveis são devolvidos intactos. Nos iPhones esta app não funciona, mas, neste caso, são ligados a um leitor que os examina.

Na lista de conteúdos proibidos estão vários termos associados ao Estado Islâmico, incluindo referências à revista Inspire, produzida pela Al-Qaeda, ou manuais de operação de armas. Contudo, a aplicação procura também por qualquer alusão à literatura de Dalai Lama, ao livro "The 33 Strategies of War" do escritor americano Robert Greene, à banda japonesa Unholy Grave ou à prática do jejum durante o Ramadão.

As autoridades chinesas estimam que cerca de 100 milhões de pessoas visitem a região de Xinjiang todos os anos. Este número inclui turistas nacionais e estrangeiros, mas a maioria entra na China por outras partes do país. Irkeshtam é a fronteira mais ocidental e é usada maioritariamente por comerciantes ou por turistas a seguir a histórica Rota da Seda. A travessia tem várias etapas e é numa delas que as autoridades fronteiriças obrigam toda a gente a entregar os seus telemóveis, câmaras fotográficas, entre outros dispositivos eletrónicos. Depois de serem recolhidos, os aparelhos são levados para uma sala onde serão analisados e devolvidos mais tarde.

A investigação não conseguiu apurar qual é o destino das informações recolhidas nem durante quanto tempo elas são armazenadas. Contudo, a informação recolhida permitiria às autoridades chinesas localizar todas as pessoas que passaram na fronteira, durante o resto da sua viagem.

Um dos viajantes que passou recentemente na região conta que lhe foi pedido que entregasse o telemóvel e o respetivo pin. Segundo o mesmo, o telemóvel foi-lhe devolvido uma hora mais tarde, com uma aplicação misteriosa ainda instalada. O turista já tinha sido avisado por uma agência de viagens que lhe seria pedido o telemóvel na fronteira, no entanto, em nenhum momento foi informado do que estava a ser feito.

"Pensávamos que era um GPS", conta. "Havia outro posto de controlo a cerca de duas horas de distância, então eu pensava que talvez eles tivessem transferido coisas, e que teriam todos os analistas a examinar tudo, enquanto nós estávamos a viajar, e então talvez eles [mandassem] as pessoas de volta quando chegassem ao próximo ponto".

"Eu não gosto disto. Se o estivessem a fazer no meu país de origem, eu ficaria horrorizado, mas quando se está a viajar pela a China, já se sabe que pode ser assim", acrescenta.

"Já sabemos que os residentes de Xinjiang, particularmente os muçulmanos turcos, estão sujeitos a vigilância multidimensional, 24 horas por dia", afirma Maya Wang, investigadora da Human Rights Watch na China. Mas estas informações "vão além disso. Isto sugere que até mesmo os estrangeiros estão sujeitos a essa vigilância ilegítima e intensiva".

Para Edin Omanović, membro da organização Privacy International, a notícia é "altamente alarmante, num país onde instalar a aplicação ou [abrir] a notícia errada pode fazer com que se seja levado para um campo de detenção". "Aplicações, plataformas e dispositivos modernos geram enormes quantidades de dados que as pessoas provavelmente nem sabem ou acreditam ter apagado, mas que ainda podem ser encontrados". Por isso, considera que "este é mais um exemplo dos motivos pelos quais o regime de vigilância em Xinjiang é um dos mais ilícitos, intrusivos e drásticos do mundo".