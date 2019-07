Pelo Vale do Côa em BTT

"Foi nos dias 8, 9 e 10 de junho de 2019 que participei na 6ª edição da Grande Rota do Vale do Côa em BTT, organizado pelo Almeida Clube de BTT com a coordenação de João Marujo. Este percurso segue o Rio Côa desde a nascente (em Foios, Sabugal) até à foz (em Vila Nova de Foz Côa) com cerca de 200km e sensivelmente 4500m de acumulado positivo, passando por cinco concelhos, Sabugal, Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel e Vila Nova de Foz Côa,

contando com 40 (bravos) participantes. Um percurso fabuloso!

Com um nível físico médio/alto, em constante sobe e desce entre os vales e o leito do Rio Côa, as paisagens fazem esquecer toda a dureza do percurso. Ao longo dos 200km, é de salientar as típicas aldeias que atravessamos, as pontes de beleza única e as serras e prados dignos de um qualquer quadro ou postal.

É também de realçar as visitas que fizemos às Muralhas de Pinhel, que sofreram uma recente intervenção de recuperação e valorização, utilizando estruturas metálicas, granito da região e uma aplicação de saibro estabilizado, possibilitando a circulação de pessoas em todo o “Caminho de Ronda”, que circunda a zona histórica de Pinhel.

Em Cidadelhe, visitámos a Casa Forte onde está exposto e guardado o Pálio, uma peça com mais de 300 anos cujo valor tem sido guardado em segredo.

A Fortaleza Abaluartada (estilo de fortificação desenvolvido) de Almeida, foi também um dos locais de visita e passagem da 2ª etapa, onde foi feito o reabastecimento, nas Portas de Sto António, porta de saída da Fortaleza.

O ambiente entre os participantes foi também um ponto alto ao longo destes três dias, com diversos momentos de lazer que originaram histórias de outras aventuras. Este ano houve um aumento significativo de participantes do sexo feminino.

1 / 32 2 / 32 3 / 32 4 / 32 5 / 32 6 / 32 7 / 32 8 / 32 9 / 32 10 / 32 11 / 32 12 / 32 13 / 32 14 / 32 15 / 32 16 / 32 17 / 32 18 / 32 19 / 32 20 / 32 21 / 32 22 / 32 23 / 32 24 / 32 25 / 32 26 / 32 27 / 32 28 / 32 29 / 32 30 / 32 31 / 32 32 / 32

Etapas e programa:

1.ª Etapa

Nascente do Côa - Porto de Ovelha

74km, 1240m de acumulado positivo

Dia 8

Casa da Juventude de Almeida.

07h00 - Colocamos as bicicletas em duas carrinhas (com estrados de madeira preparados para o efeito).

07h45 - Saída em autocarro e carrinhas para a Nascente do Rio Côa.

09h00 - Início da 1ª etapa com passagem pela Reserva Natural da Serra da Malcata, passando por algumas praias fluviais do Rio Côa, Foios, Vale de Espinho, Quadrazais e Barragem do Sabugal. No Sabugal, marcado pelo Castelo de 5 quinas, atravessamos a cidade ao longo das margens do Rio Côa.

12h30 - Reabastecimento aos 39km, em Sabugal (Junta de Freguesia). Passagem por Rapoula do Côa.

15h30 - Reabastecimento aos 56km, no Refúgio do Campo (empreendimento de alojamento local, Rapoula do Côa). Passagem por Seixo do Côa, Valongo do Côa, Ponte de Sequeiros (ponte com portagem entre o Concelho do Sabugal e o Concelho de Almeida), Badamalos (Concelho do Sabugal) e Porto de Ovelha (Concelho de Almeida).

18h00 - Final da etapa em Porto de Ovelha.

18h15 - Saída em autocarro para Almeida.

19h00 - Momento de recuperação e lazer nas Piscinas Municipais de Almeida.

20h30 - Jantar na Fortaleza de Almeida (Portas de Sto. António). Foi servida a já emblemática Paelha do Sr. Manuel Pinheiro, a acompanhar com os vinhos da Quinta dos Currais, da Beira Interior.

Dormida: Casa da Juventude de Almeida.

1 / 34 2 / 34 3 / 34 4 / 34 5 / 34 6 / 34 Picasa 7 / 34 8 / 34 9 / 34 10 / 34 11 / 34 12 / 34 13 / 34 14 / 34 15 / 34 16 / 34 17 / 34 18 / 34 19 / 34 20 / 34 21 / 34 22 / 34 23 / 34 24 / 34 25 / 34 26 / 34 27 / 34 28 / 34 29 / 34 30 / 34 31 / 34 32 / 34 33 / 34 34 / 34

2.ª Etapa

Porto de Ovelha - Quinta Nova

64km, 1560m de acumulado positivo

Dia 9

07h15 - Saída em autocarro para Porto de Ovelha.

08h15 - Início da 2ª etapa, partida de Porto de Ovelha e passagens em, Jardo, Foz do Rio Noéme, Porto de S. Miguel, Ponte de S. Roque (Castelo Bom), Pontão Manuel José e Fortaleza de Almeida.

12h00 - Reabastecimento aos 33km, na Fortaleza de Almeida (Portas de Sto. António - porta de saída da Fortaleza) da responsabilidade do ACBTT. Passagem por Encostas da Fonte Santa, Cinco Vilas (Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo), Ruínas da Ponte Filipina (com portagem) entre o Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo e o Concelho de Pinhel, Vele de Madeira, Pinhel (Muralhas de Pinhel e Centro Histórico), Ribeira das Cabras e Quinta Nova.

17h00 - Final da 2ª etapa - Quinta Nova - Empreendimento Encostas do Coa.

18h15 - Lanche ajantarado no Empreendimento Encostas do Côa.

Dormida no Empreendimento Encostas do Coa.

1 / 35 2 / 35 3 / 35 4 / 35 5 / 35 6 / 35 7 / 35 8 / 35 9 / 35 10 / 35 11 / 35 12 / 35 13 / 35 14 / 35 15 / 35 16 / 35 17 / 35 18 / 35 19 / 35 20 / 35 21 / 35 22 / 35 23 / 35 24 / 35 25 / 35 26 / 35 27 / 35 28 / 35 29 / 35 30 / 35 31 / 35 32 / 35 33 / 35 34 / 35 35 / 35

3.ª Etapa

Quinta Nova - Museu do Côa

62km, 1810m de acumulado positivo

Dia 10

06h30 - Pequeno-almoço.

07h00 - Início da 3ª etapa.

09h15 - Reabastecimento aos 26km, em Cidadelhe, no Largo da Aldeia, junto ao café.

12h00 - Reabastecimento aos 49km, em Castelo Melhor.

13h30 - Chegada ao Museu do Côa .

14h30 - Lanche convívio no restaurante Museu do Côa.

16h30 - Saída em autocarro e carrinhas para Almeida.

17h30 - Final da GRVC 2019.

Esta Grande Rota do Vale do Côa 2019 contou com um conjunto de apoios. Sem eles não seriam possíveis estes três dias de grande convívio e lazer entre todos os participantes:

- Município de Almeida, com coordenação do Sr. Vereador do Desporto, Dr. Alcino Morgado;

- Territórios do Côa;

- Junta de Freguesia do Sabugal;

- Refúgio do Campo, alojamento local – Rapoula do Côa;

- Junta de Freguesia da Miuzela do Côa;

- Município de Pinhel;

- Empreendimento turístico das Encostas do Côa;

- Junta de Freguesia de Vale do Côa;

- Junta de Freguesia de Castelo Melhor;

- Restaurante Côa Museu, agradecimento ao Sr. João;

- Sr. Manuel Pinheiro, de Vilar Formoso – Jantar de Paella.

Boas Pedaladas!

E para o ano lá estarei novamente.

Para mais informações:

valedocoa.pt

cm-almeida.pt

almeidacbtt@gmail.com

Almeida Clube BTT