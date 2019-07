O vírus que se escondia em apps de edição fotográfica da Google Play

É preciso ter mais atenção às aplicações que descarregamos para o nosso smartphone. Desta vez, o vírus vinha escondido numa aplicação aparentemente legítima de edição de fotografia e foi detetado pela Kaspersky, uma empresa multinacional de cibersegurança. Até ao momento da descoberta do malware MobOk, as aplicações já tinham sido descarregadas cerca de 10 mil vezes pelos utilizadores.

O que é afinal o malware MobOk?

Um malware é basicamente um software malicioso. Neste caso, trata-se de um backdoor, um dos tipos de malware mais perigoso. A instalação da aplicação no telemóvel dos utilizadores resulta na instalação do backdoor no dispositivo, permitindo ao hacker ter controlo quase total sobre o mesmo. Estes vírus são normalmente detetados pelos serviços da Google e as aplicações são impedidas de seguir para o mercado. Contudo, esta não é a primeira vez que uma aplicação infetada escapa à revisão da Google.

Depois de instalada a aplicação, era pedido o acesso às notificações que a maioria dos utilizadores aceita sem ponderação. O malware recolhia informações do telemóvel, como o número telefónico associado e, através do controlo da atividade do telemóvel, subscrevia serviços pagos disponíveis na internet.

Em situações normais, para subscrever um serviço, o utilizador precisa de efrentar alguns mecanismos de segurança, como a inserção do número de telemóvel, a reprodução de um código de confirmação enviado por SMS e o reconhecimento a partir de testes Captcha (que confirma que o utilizador não é um robot).

Como tinham acesso ao número de telefone e às notificações, os hackers conseguiam efetuar todo o processo contornando todos estes mecanismos de segurança. Só quando a fatura da conta do telemóvel chegava é que se podiam detetar os custos em serviços que não tinham sido, na realidade, requisitados pelo utilizador.

“A capacidade de edição de fotografia do ‘The Pink Cameras’ não era impressionante, mas o que a aplicação conseguia fazer teve um grande impacto” comentou Igor Golovin, investigador da Kaspersky. “A nossa teoria é a de que os hackers por trás destas aplicações criaram tanto subscrições de serviços, nem todas genuínas, como o malware que chegou até aos assinantes, projetando-o para atingir um público internacional”.

Para evitar que este tipo de ataques ocorra no seu telemóvel, os investigadores da Kaspersky deixam algumas recomendações. O utilizador deve “estar sempre alertar e verificar sempre as permissões das aplicações para confirmar tudo o que se está a permitir que as aplicações instaladas acedam”, bem como dar uma vista de olhos nas classificações e comentários disponíveis das lojas oficiais. A instalação de atualizações de sistema e da aplicação também é importante, pois “corrigem vulnerabilidades e mantém os dispositivos protegidos”.