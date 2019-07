A chegada de Vasco da Gama ao Oriente inspira Mcdonalds para levar "hambúrguer de galinha português" à Malásia

Primeiro, aparece-nos um Vasco da Gama a animar uma nau pintada com as cores da bandeira nacional e um Galo de Barcelos no mastro, tal e qual um catavento. Pelo navio, há homens e mulheres com trajes tradicionais portugueses a dançar enquanto o navegador toca bandolim. Os festejos estão diretamente relacionados com o McDonalds que se avista na costa. ““The Portuguese have arrived”, ouve-se, e aquela espécie de rancho folclórico pisa terra e entra restaurante dentro.

Não, não é nenhum filme, trata-se do anúncio ao novo hambúrguer daquela marca americana na Malásia - e este foi o formato escolhido para lançar o “Portuguese Chicken Burger”, uma versão alternativa dos Descobrimentos.

Na página dedicada a esta ‘especialidade’ portuguesa ficamos ainda a saber que aquele novo “hambúrguer” é, na verdade, um panado de frango crocante, servido com uma mistura de vegetais e uma folha de alface, entre duas fatias de pão com grãos de pimenta.