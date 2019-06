Já há uma lista de finalistas do Astronomy Photographer of the Year 2019

O Astronomy Photographer of the Year 2019 é um concurso fotográfico britânico que pretende celebrar o melhor da beleza do espaço e da astronomia. A edição deste ano recebeu mais de 4 600 entradas e conta já com uma lista de finalistas

As imagens mais espetaculares do espaço sideral podem ser vistas no Astronomy Photographer of the Year 2019 , onde milhares de fotógrafos lutam pelo prémio de melhor fotografia da nossa galáxia e arredores. De entre mais de 4 600 entradas, os juízes do concurso já selecionaram as 38 finalistas.

Desde a Via Láctea sobre as montanhas bávaras, a explosões luminosas da aurora polar sobre a costa da Tasmânia, até ao nascimento de novas estrelas na Nebulosa da Chama, as fotografias retratam fenómenos astronómicos espetaculares, visíveis e invisíveis a olho nu. O concurso conta com 10 categorias principais e os vencedores de cada uma serão anunciados a 12 de Setembro.