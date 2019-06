A cura para a calvície pode estar perto

Investigadores americanos desenvolveram um método que poderá revolucionar a cura para a calvície. A solução passa pela utilização de células estaminais.

“Este é um enorme avanço no desenvolvimento das terapias para a queda de cabelo e do campo da medicina regenerativa” garante Alexey Terskik, do Instituto Sanford Burnham Prebys Medical Discovery na California, EUA.

A experiência involveu a combinação de células estaminais humanas e células de ratos numa estrutura artificial biodegradável. A estrutura ajudou no controlo da direção do cabelo e na integração do mesmo na pele. Ao longo do estudo, foi possível fazer crescer cabelo natural na pele de ratos, o que indicou aos investigadores a possibilidade do método ser aplicado nos seres humanos.

Resta agora perceber como efetuar o processo nos homens, mas o número ilimitado de células estaminais que podem ser extraídas de uma simples colheita de sangue dão uma perspetiva positiva aos cientistas.

Em Portugal, a calvície afeta cerca de 60% da população.

