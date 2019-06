Morrissey: "Racista? Toda a gente prefere a sua própria raça"

Morrissey voltou a causar polémica no Reino Unido. Depois de surgir em televisão com o logotipo do partido de extrema-direita For Britain, e de o gesto ter causado um boicote à venda dos seus álbuns, o cantor volta a ser notícia pelas suas visões políticas controversas.

“O Reino Unido é um lugar perigosamente detestável, e acho que precisamos de alguém para pôr fim à loucura e falar por todos nós” afirmou Morrissey numa entrevista publicada no seu site, conduzida pelo sobrinho. Mais uma vez, o cantor demonstrou publicamente a sua admiração por Anne Marie Waters, líder do partido For Britain.

Morrissey considera-a inteligente e “ferozmente dedicada ao país”, além de ser a “única líder partidária capaz de unir a esquerda e a direita”.

O antigo vocalista do The Smiths comenta também as acusações de racismo que lhe foram dirigidas, depois de apeildar os chineses de "subespécie". O cantor defende que o conceito perdeu o seu significado: "No fundo, todos preferem a sua própria raça. Será que isso faz com que todos sejam racistas?”

