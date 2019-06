Emissões de CO2 nos transportes estão a aumentar

As emissões de dióxido de carbono (CO2) nos veículos novos estão a aumentar, e pelo segundo ano consecutivo. É o que dizem os dados publicados esta segunda-feira pela Agência Europeia do Ambiente (EEA), relativos ao ano 2018. O fenómeno, que em 2017 era exclusivo dos automóveis de passageiros, é agora também visível nas carrinhas. Este recente crescimento ameaça os objectivos estabelecidos pelo Parlamento Europeu para os próximos anos.

Em 2018, as emissões de CO2 dos novos automóveis atingiram os 120,4 gramas por quilómetro, tendo aumentado em 2% nos últimos dois anos. Esta evolução vai no sentido contrário ao esperado: a meta para 2021 é 95 gramas por quilómetro.

As razões por trás desta tendência estão, segundo a EEA, a crescente percentagem de novos carros a gasolina, que emitem mais CO2 do que os carros a gasóleo. Outra explicação é que têm aumentado as vendas de carros maiores, como SUVs, que, por serem mais pesados e terem motores mais potentes, têm também maiores emissões de dióxido de carbono.

Por outro lado, a venda de veículos com baixas emissões (em que se incluem os carros eléctricos) ainda não é suficientemente significativa no mercado automóvel, tendo a distribuição aumentado em número mas não em percentagem.

À VISÃO, Francisco Ferreira, presidente da associação ambientalista Zero, definiu a situação a nível europeu como preocupante: "A Europa está a ficar para trás em relação a países como a China ou o Estados Unidos." O culpado mais evidente, segundo Francisco Ferreira, é o aumento da venda de SUVs, que, desde 2008, tem sido galopante.

No que diz respeito às carrinhas, o ano passado também não trouxe boas notícias ao meio ambiente. A EEA indica um aumento de 2 gramas de CO2 relativamente a 2017. Os deputados europeus haviam estabelecido uma meta para 2020 que obriga já a uma descida de 7% nos próximos dois anos.

Tal como nos automóveis de passageiros, os motivos para este subida prendem-se com as características dos veículos, nomeadamente a potência e o tamanho. Ainda que as carrinhas diesel sejam a grande maioria, os registos de veículos a gasolina tem vindo a aumentar desde 2016. Quanto às carrinhas com zero ou baixas emissões, a percentagem volta a não ser significativa.

"Os números refletem um cenário em que os fabricantes de automóveis querem acelerar a venda dos modelos que não poderão comercializar a partir de 2020", afirma Francisco Ferreira.

No capítulo das emissões provocadas por carrinhas, Portugal destaca-se por ser o país com a média de emissões de CO2 mais baixa dos países analisados (133.7 g CO2/km).

O presidente da Zero não tem dúvidas de que Portugal é um "recordista" quando comparado aos restantes países da União Europeia. O poder de compra dos portugueses e os custos associados aos carros maiores e mais potentes são, de acordo com Francisco Ferreira, um fator indissociável do sucesso.

