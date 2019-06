Como tornar o seu telemóvel mais rápido

Marie Kondo, a japonesa especialista em arrumações, apela a que se desfaça de todo aquilo que tem em casa, e que não tem utilidade ou não contribua para a sua felicidade. Nós sugerimos que faça o mesmo, mas... no seu telemóvel, a bem da velocidade do seu sistema operativo.

A melhor maneira de manter um telemóvel rápido e funcional é não o sobrecarregar. Por isso, é crucial fazer uma limpeza regular nos ficheiros que vai guardando. Nas definições de armazenamento, pode analisar a quantidade de espaço que tem disponível e quanto ocupa cada aplicação.

No que toca a aplicações, o método é simples: se não utiliza, apague! Se não tem uma utilização regular e não lhe faz falta, então está simplesmente a ocupar espaço e a sobrecarregar o sistema do telemóvel. Tanto a Apple Store como a Play Store oferecem métodos simples para proceder à seleção. Se tiver um iPhone, basta ir às definições gerais do telemóvel e selecionar a opção "Armazenamento". Caso tenha um Android, na Play Store, prima o menu no canto superior esquerdo, e opte pela alternativa "Aplicações e Jogos". Em ambos os casos, terá acesso à lista de todas as aplicações instaladas e à data da sua última utilização. Uma boa dica para poupar a memória do telemóvel é, por exemplo, apagar as aplicações que pode utilizar facilmente através do site.

Depois de fazer a seleção, arranje um método para organizar as aplicações que decidiu manter. Pode criar pastas, dividindo-as por categorias como: "redes sociais", "notícias", etc; ou por funções: "fotografar", "escrever", "comunicar", entre outras. Na verdade, não interessa como decide arrumar as suas apps, o que importa é encontrar um método que funcione para si e que lhe poupe tempo e trabalho, no futuro. Além disso, evite guardar demasiadas aplicações no menu principal: "esconda" aquelas que utiliza menos vezes, de modo a ficar tudo menos confuso.

Passe depois para as conversas gigantescas e para as mensagens que guarda, mas de que já nem se lembra. Pode programar os iPhones para apagarem automaticamente o histórico de mensagens, depois de determinado período de tempo. O WhatsApp e o Facebook Messenger também têm métodos semelhantes. O Android não tem a mesma configuração; contudo, é possível, deslizando para a esquerda ou para a direita, guardar mensagens específicas e apagar tudo o resto.

Seguimos agora para as fotos e vídeos, os principais responsáveis pelos problemas de armazenamento, na maioria dos casos. No que diz respeito a estes ficheiros, a melhor solução é mesmo guardar na cloud ou no Google Photos. Assim, assegura que as suas imagens não se perdem, que pode aceder a elas através do telemóvel, mas apagá-las do seu dispositivo.

Podcasts, aplicações de música (Spotify, Soundcloud, etc.) e aplicações de vídeo (Youtube, Vimeo, e outras) também podem ocupar uma quantidade considerável de memória. Mas também pode limpar a memória destas aplicações nas definições de armazenamento do seu telemóvel.

