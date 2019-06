Autoridades do Congo não estão a conseguir controlar a propagação do vírus da ébola

Em Butembo, no nordeste da República Democrática do Congo, a maioria da população sente-se negligenciada. Existem edifícios em ruínas, estradas em terra batida e até esgotos a céu aberto. Este contexto levou ao aparecimento de uma milícia com ligações políticas - os Mai Mai - intensificando o clima de hostilidade. Esta é uma das áreas mais afetadas pela epidemia de ébola no país, e os relatos de assaltos armados a centros de tratamentos e de ataques às equipas médicas são frequentes. Por um lado, porque os médicos são maioritariamente estrangeiros, por outro, devido à crença generalizada de que o vírus da ébola foi trazido de fora, para mal da população local. O governo piorou a situação depois de decidir suspender as eleições, nas regiões afetadas pelo vírus, intensificando a teoria de que a doença se trata de uma ferramenta política.

Ibrahima Socé Fall, alto funcionário da Organização Mundial da Saúde (OMS) para resposta ao vírus da Ébola em Butembo, explicou que os locais olham para os estrangeiros com a perspetiva de que "só estão aqui por causa do ébola e, quando isso acabar, vão-se embora" deixando-os para trás com os mesmos problemas que sempre tiveram.

Inicialmente, as equipas médicas assumiram que a epidemia seguiria um padrão semelhante ao dos surtos recentes na África Ocidental, e reconheceram demasiado tarde que seria necessário acompanhar a intervenção médica com uma negociação política. Neste momento, já 1412 perderam a vida depois de terem contraído o vírus. "Se tivéssemos tido o acesso que precisávamos, podíamos ter acabado de lidar com isto há muito tempo", considera Michel Yao, responsável pela ação diária da OMS. "Sempre que havia um incidente, ficávamos impedidos de trabalhar durante três a quatro dias. Havia manifestações e qualquer um podia ser atacado. Nós passámos a ser o alvo", explica.

O incidente mais grave até ao momento resultou na morte do médico Richard Mouzoko Kiboung. Segundo os presentes, um grupo de homens armados invadiram as instalações do Hospital Universitário de Butembo, onde este trabalhava, acusaram a equipa médica de "perpetuar falsos rumores sobre o ébola" e dispararam sobre o médico camaronês. As equipas de intervenção médica são obrigadas a viajar com escolta policial e a reforçar as clínicas e hospitais com sacos de areia.

No último ano, a qualidade das instalações e dos métodos de tratamento melhoraram muito. Surgiram novas instalações e centros especializados, construidos em locais-chave. Além disso, as regras para impedir o contágio são agora mais restritas e as vacinas foram intensificadas. Marie-Claire Kolie, uma das médicas a trabalhar no local, explicou que a equipa tem formas de tratar a doença. O problema é que " isso está a acontecer numa zona de conflito e está a acentuar tudo". Apesar do número de casos ter vindo a diminuir, o grande problema continua a ser a propagação de "notícias falsas e rumores que circulam nos grupos do WhatsApp".

Moise Kitsakihu-Mbira, um residente local, contou ao The Guardian, que se tornou motorista de bicicletas para levar os pacientes, discretamente, até aos centros de tratamento. Moise sentiu na pele os efeitos do desconhecimento da doença e das crenças não fundamentadas. Depois do seu neto morrer de ébola, vários familiares tocaram no corpo, algo altamente desaconselhado pela OMS. Depois disso, Moise viu partir, no total, 13 familiares. "Mesmo quando lhes foi dito que era ébola, a (minha) família não aceitou", conta. "Atiraram pedras à equipa enviada para administrar as vacinas. Eles pensaram que era veneno". Nem o próprio Moise conseguiu escapar sem contrair o vírus. Contudo, sempre acreditou que a ébola fosse real, mesmo quando o médico local lhe dizia o contrário, por isso, não desistiu de encontrar um hospital que o diagnosticasse.

Para John Johnson, líder de uma das equipas dos Médicos Sem Fronteiras forçadas a sair da região, devido a problemas de segurança, "estamos perante uma das crises de saúde mais complexas que o mundo alguma vez viu".

