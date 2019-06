Onda "misteriosa" de mortes na República Dominicana já fez 12 vítimas

Apesar de não ser confirmado que as mortes estejam relacionadas, e de terem até ocorrido em cidades distintas, todas as vítimas morreram no resort onde passavam férias ou na sequência de uma doença que contraíram durante a estadia. Os resultados das autópsias revelam ataques cardíacos, falhas respiratórias e edemas pulmonares.

Francisco Javier Garcia, ministro do Turismo da República Dominicana, considera que não existe nada de invulgar na quantidade de mortes, uma vez que o número de turistas a morrer no país caiu cerca de 56% nos últimos três anos. "Queremos que a verdade prevaleça. Não há nenhuma onda de mortes misteriosas".

"Aquilo que alguns média estão a descrever como uma avalanche de mortes não corresponde à realidade que estamos a viver hoje na República Dominicana", acrescenta.

Carlos Suero, porta-voz do Ministério da Saúde da República Dominicana, em declarações à Fox News, afirmou que "é tudo uma histeria contra a República Dominicana", com o objetivo de prejudicar o seu turismo. "Esta é uma indústria muito competitiva e conseguimos milhões de turistas. Somos um destino popular. Os resultados dos testes são todos negativos, tudo - a comida, o álcool, o ar - é normal, não há alteração do álcool", conta.

No entanto, segundo uma hóspede no Hard Rock Hotel & Casino, resort no qual três turistas americanos perderam a vida, houve algumas alterações no modo de funcionamento do estabelecimento, nomeadamente, a utilização de máscaras faciais por alguns funcionários, a distribuição de desinfetante pelos turistas e os licores e bebidas espirituosas foram retirados dos minibares dos quartos. Segundo a mesma fonte, tanto as medidas de segurança do resort, o serviço, a limpeza e até a comida e bebida servidas são "incríveis", "existem câmaras de segurança em todo o lado". Em declarações à CNN, contou ainda, que já consumiu "bebidas brancas e cerveja dos bares e restaurantes, sem problemas".

Erica Lopez, gerente do hotel, explicou à CNN, que a decisão de retirar as bebidas brancas dos quartos tem como objetivo "proporcionar maior tranquilidade aos hóspedes", e não esteve relacionada com as mortes no resort. Contudo, segundo os relatos de familiares e amigos, muitas das vítimas sentiram-se mal fisicamente, depois de terem consumido as bebidas do minibar, motivo pelo qual o FBI se decidiu juntar à investigação e já começou a analisar amostras recolhidas dos minibares.