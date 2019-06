Mulheres muçulmanas desafiam a lei e entram de burquíni numa piscina em França

Um grupo de mulheres protestou, este domingo, 23, contra a proibição do uso de burquínis numa piscina municipal nos arredores de Lyon, França. A ação foi organizada pelo grupo “Alliance Citoyenne” (Aliança Citadina) que, desde maio de 2018, luta contra a regras que proíbem o uso de burquínis nas piscinas municipais francesas.

Entraram no recinto como outro utilizador qualquer, mas após a passagem pelos balneários as mulheres mergulharam na piscina com peças de roupa que cobriam a totalidade do corpo, com exceção da cara, das mãos e dos pés. Os nadadores-salvadores avisaram as protestantes da infração, mas não as impediram fisicamente de tomar banho, limitando-se a chamar a polícia ao local.

Várias pessoas aplaudiram a ação e juntaram-se a um dos banhos mais polémicos da semana. No vídeo que a “Alliance Citoyenne” publicou no Twitter, é possível ver pessoas com e sem burquíni, homens e mulheres, a celebrar um protesto que está a dar que falar nos media franceses. As mulheres acabaram por ser identificadas pelas autoridades locais e multadas em €35, segundo noticia o France Bleu.

A utilização deste tipo de vestuário continua ser a uma questão controversa em França. Desde 2010, a burca é proibida no espaço público francês, país que alberga uma das maiores comunidades islâmicas da Europa. O burquíni é uma peça de vestuário, cujo nome resulta da fusão das palavras burca e biquíni, e permite que as mulheres muçulmanas tomem banho em piscinas públicas protegendo os seus princípios religiosos.

A “Alliance Citoyenne”, grupo organizador do protesto, nasceu em 2012, na cidade de Grenoble, perto de Lyon, onde se deu o recente episódio dos banhos de burquíni. A associação já se estendeu a mais duas cidades francesas e atua em várias questões do que interpretam como sendo de injustiça social, “desafiando as instituições responsáveis até que melhorias concretas sejam alcançadas” (segundo o site oficial). A “Operação Burquíni”, movimento contra a proibição deste vestuário em piscinas, começou em maio de 2018 com uma petição assinada por mais de 600 mulheres muçulmanas no sentido de reverter a lei. Contudo, não obteve os resultados políticos pretendidos.

As mulheres da “Alliance Citoyenne” afirmam ser inspiradas pelo exemplo de Rosa Parks. Mais de sessenta anos depois da famosa viagem de autocarro em Montgomery, Alabama, em que uma mulher negra se recusou a ceder o lugar a um homem branco só porque a lei o dizia, os choques culturais continuam a dar vida ao debate político. Desta vez, a comunidade islâmica invocou uma personagem incontornável da luta pela igualdade racial para inspirar um apelo à liberdade religiosa e cultural. Longe de ter sido um ato isolado, a “Operação Burquíni” já havia dado que falar no mês passado, e promete não ficar por aqui.