O café pode ajudar a perder peso

Conhecida como "gordura castanha", ou "gordura boa", esta camada adiposa tem como principal função ajudar a aquecer o corpo, queimando, para isso, as calorias, em vez de ser um resultado do seu excesso - como acontece com a "gordura branca". Por essa razão, pessoas com um índice de massa gorda inferior tendem a possuir uma quantidade muito maior de "gordura castanha".

Agora, um estudo da Universidade de Nottingham, publicado na revista Scientific Reports, conclui que o café estimula o aparecimento da "gordura castanha", sendo benéfico para a perda de massa gorda e, logo, para o emagrecimento.

Michael Symonds, codiretor do estudo, explicou que "a gordura castanha funciona de forma diferente do resto da gordura do corpo e produz calor, queimando açúcar e gordura (branca), muitas vezes em resposta ao frio". Daí que "aumentar a sua atividade melhora o controlo do açúcar e dos lípidos no sangue, e as calorias extra, queimadas, ajudam na perda de peso".

A equipa baseou-se em conclusões anteriores, que revelaram que a zona de pescoço era onde existia maior concentração desta gordura "boa", para analisar os efeitos do café na quantidade existente. Os resultados revelaram que, após beber um café, a "gordura castanha" aumentava.

Symonds considera que o próximo passo deverá ser avaliar qual é a componente da bebida responsável por este efeito e, uma vez identificado, usá-lo "como parte de um regime de controlo de peso ou como parte de um programa de regulação da glicose, para ajudar a prevenir a diabetes", afirma.

"Este é o primeiro estudo em seres humanos, que mostra que algo como uma chávena de café pode ter um efeito direto nas funções da nossa gordura castanha. As possíveis implicações dos resultados são grandes, uma vez que a obesidade é uma grande preocupação para a sociedade, e também temos uma epidemia crescente de diabetes. A gordura castanha pode potencialmente ser parte da solução para os combater", acrescenta.