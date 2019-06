A chuva vai parar, mas o frio continua

Mais frio. É, em duas palavras, o que prevê o boletim de longo prazo, mensal, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para as próximas três semanas. Até 14 de julho, "na temperatura média semanal, preveem-se valores abaixo do normal, para as regiões na proximidade da faixa costeira ocidental". Na semana entre 15 e 21 de julho, estão previstos valores acima do normal, mas apenas para alguns locais do interior da região sul.

Quanto à chuva, que deverá continuar até quarta-feira, o IPMA não identifica "a existência de sinal estatisticamente significativo em qualquer das semanas". Ou seja, não há um padrão claro que permita calcular a precipitação durante as próximas quatro semanas.

Durante a semana que começa hoje, a anomalia está entre os 0ºC e os -3ºC, o que significa que, no limite, os termómetros poderão estar três graus abaixo da média para esta época. Nas duas semanas seguintes, essa anomalia será mais pequena: entre 0ºC e -1ºC.