Uma mão-cheia de razões para visitar Edimburgo (e como aproveitar a viagem o melhor possível)

Erguido no alto de um rochedo vulcânico, conhecido como Castle Rock, a cerca de 120 metros de altura, o imponente Castelo de Edimburgo domina a paisagem. É um dos primeiros monumentos que se avistam e também o que se visita assim que se pisa a capital da Escócia, uma cidade que se percorre facilmente a pé, ideal para uma escapada de dois ou três dias, dividida em duas zonas, Old e New Towns, que foram declaradas Património da Humanidade pela UNESCO em 1995. A primeira mantém a sua atmosfera medieval, com ruelas pitorescas e grandes praças, a segunda, construída no final do século XVIII, destaca-se pela sua arquitetura georgiana e pelas fachadas neoclássicas.

-

Memórias guerreiras

Passando a entrada desta fortificação, o principal símbolo da cidade, parece que chegamos a uma pequena aldeia com várias casas de pedra, com valências e histórias por contar. Há que ir, por isso, com tempo para apreciar a vista que, em dias de sol e de céu azul, alcança a colina Calton Hill – onde se destaca o Monumento Nacional construído com a intenção de homenagear os soldados escoceses que morreram nas guerras contra os exércitos de Napoleão – mas também nos leva a passear até ao rio Forth, descansando por lá alguns minutos.

Em seguida, vire-se a atenção para o interior das muralhas do castelo, para se descobrir a residência onde estão expostas a coroa, a espada do Estado e o cetro, três peças pertencentes à monarquia escocesa. Noutra casa, ali perto, há que espreitar as diversas salas que reproduzem prisões de guerra, que surpreendem os visitantes com as suas recriações minuciosas (desde peças de roupa a camas, sapatos e fardas). Ao lado, descobre-se o Memorial da Guerra Nacional Escocesa, dedicado aos soldados e civis que perderam as suas vidas nas duas guerras mundiais, e o aposento da rainha Maria da Escócia, onde deu à luz Jaime I, o escocês que sucedeu à rainha Isabel I de Inglaterra e que morreu sem deixar descendência.

-

À saída do castelo onde, todos os dias às 13h, com exceção de domingo, é disparado, desde 1861, um tiro de canhão (não se assuste...), vale a pena espreitar a loja Whisky and Finest Food Shop e provar um dos vários tipos da bebida mais famosa da Escócia. Meia dúzia de passos levam-nos até à Royal Mile, na cidade antiga, rua que se estende até ao Palácio de Holyroodhouse, outra das principais atrações de Edimburgo e uma das mais visitadas. Mas já lá chegaremos. Nesta artéria pedonal, com cerca de 1 800 metros – medida que deu origem a uma obscura milha escocesa –, há lojas de recordações, de caxemiras, pubs e restaurantes maioritariamente frequentados por turistas. Em muitas outras lojas, naturalmente, o produto principal são os kilts, a tradicional saia escocesa, de lã e com padrão de tartan, popularizada pelos antigos guerreiros.

Enquanto se percorre a Royal Mile, o passeio faz-se acompanhar por alguns artistas de rua que ali, a troco de umas libras, dão pequenos espetáculos de música com as suas gaitas de foles. Pelo caminho, descobre-se a Catedral de St. Giles, fundada em 1124, e que nos obriga a virar os olhos em direção ao céu para ver no alto da torre uma cúpula que lembra uma coroa. Os concertos com músicos de todo o mundo enriquecem a visita à Igreja Matriz do Presbiterianismo.

O entra-e-sai do pub The World’s End desperta-nos a atenção. Ali bebem-se pints (equivale a cerca de meio litro de cerveja) e come-se o tradicional fish and chips, que os clientes dizem ser um dos melhores das redondezas. Quem quiser continuar pelos copos, o melhor mesmo é seguir para o pub Whistle Binkies, conhecido pelos concertos durante todo o dia, onde turistas e locais se juntam a cantar, a dançar e, pois claro, a beber whisky ou cerveja.

Lojas, pubs e restaurantes

Continue-se depois pela Royal Mile até ao Palácio de Holyroodhouse, que serviu como principal residência dos reis e das rainhas da Escócia, desde o século XV, aberto durante todo o ano, exceto nos dias em que a rainha Isabel II ou qualquer outro membro da família real britânica se encontre alojado no palácio, e também durante a Holyrood Week (sempre nos últimos dias de junho, primeiros de julho). A visita, que se faz de auscultadores, na língua escolhida (no nosso caso, o português é com sotaque brasileiro), desvenda várias salas e recantos da residência oficial da Rainha Isabel II em terras escocesas. De todas, destaca-se a Grande Galeria (com 44 metros de comprimento), a maior sala do palácio, onde estão representados os quadros de 95 reis e de uma rainha. No exterior, a Abadia Agustina de Holyrood, construída no século XII, embora em ruínas, revela-se um lugar romântico e misterioso.

Passamos para a montanha, que apenas pede um bom par de botas ou de ténis, chapéu e uma garrafa de água, os requisitos necessários para a caminhada de 30/45 minutos. Guarde-se fôlego para subir ao Arthur’s Seat, um dos símbolos da cidade, o pico mais alto desta colina vulcânica, com 251 metros de altura, que se estende por mais de 600 hectares de Holyrood Park, o maior de Edimburgo. Devagar e com várias paragens pelo caminho, ora íngreme ora rochoso, chega-se ao topo de um dos melhores miradouros de Edimburgo.

-

Próximo do Cemitério Greyfriars, que tem a reputação de ser o mais assombrado do mundo, encontra-se a estátua em homenagem ao cão Bobby, um ponto turístico onde a maioria dos visitantes faz questão de tirar uma foto. Bobby, da raça skye terrier, ficou famoso no século XIX por ter passado cerca de 14 anos perto do túmulo do seu dono, John Gray. Quando morreu, em 14 de janeiro de 1872, foi enterrado perto do portão do jardim do cemitério.

Há mais um ponto de paragem obrigatória, agora para um chocolate quente e uma panqueca, na cafetaria The Ellephant House, que se tornou famosa por ser um dos locais onde a escritora J. K. Rowling terminou o primeiro livro da saga Harry Potter, lançado em 26 de junho de 1997. De volta aos monumentos da cidade, entra-se na Scottish National Gallery, com 18 salas divididas pelas diferentes épocas artísticas, revelando, entre outras, obras de Botticelli, Raphael, Rembrandt e Van Gogh. Encostado à Universidade de Edimburgo, o National Museum of Scotland oferece um variado acervo que cruza diferentes temáticas: arte, design, moda, ciência, biologia e tecnologia. Desde obras do Antigo Egito à ovelha Dolly, passando por instrumentos que permitem compreender a visão de uma mosca, réplicas de diversos animais e carros de Fórmula 1. Apetece ficar ali a desvendar os seis pisos, sem pressa.

-

Como aproveitar o melhor de Edimburgo

Ir

A Ryanair tem voos diretos de Lisboa para Edimburgo, com duração de pouco mais de três horas. Do aeroporto ao centro cidade são 12 quilómetros, que se fazem de autocarro, de comboio ou de táxi.

Andar por lá

Esta é uma cidade que facilmente se conhece através de longas caminhadas.

O que fazer

Dos vários tours que a cidade oferece, destaca- -se a atividade Old Town and Underground Ghost Tour, uma excursão com guias devidamente mascarados que leva os participantes a explorarem o lado mais sombrio e assustador, mas também divertido, de Edimburgo. Assassínios, mistérios, lendas e mitos que terminam nos subterrâneos de um prédio, que se acredita estar assombrado, a beber um whisky. Mais informações em www.cityofedimburghtours.com

O que visitar

- Palácio de Holyroodhouse

Uma das paragens obrigatórias, num dos extremos da movimentada Royal Mile, é a residência oficial da Rainha de Inglaterra na Escócia. De abril a outubro, 9h30-18h (última entrada 16h30); nov-mar, 9h30-16h30 (última entrada 15h15). Encerrado 19 abr, 14-25 mai, 25-26 dezembro e durante as visitas reais.

- Castelo de Edimburgo

Situado no topo de um rochedo vulcânico, o castelo é um dos lugares mais visitados de Edimburgo. Às 13h, os visitantes podem participar do disparo de canhão, uma tradição que ali acontece desde 1861. Para evitar as longas filas nas bilheteiras, aconselha-se a compra antecipada.

- Catedral de St. Giles

Entre o castelo e o Palácio de Holyroodhouse, na Royal Mile, faça-se uma paragem nesta catedral construída sobre um antigo santuário do século IX.

- Arthur’s Seat

Arthur’s Seat (Assento de Arthur, em português) situa-se no pico de uma das colinas em Holyrood Park. Esta montanha, antigo vulcão extinto, é o ponto mais alto de Edimburgo, com 251 metros.

Onde comer

-The Huxley

Neste restaurante e bar, mais requintado, a ementa apresenta sugestões para todas as refeições do dia. De salientar a grande oferta de cervejas e cocktails.

- Café Class

Ideal para tomar o pequeno-almoço, nesta cafetaria, de ambiente descontraído, uma espécie de sala de estar, há opções vegan e vegetarianas (incluindo uma de haggis vegetarianos), smoothies, panquecas e deliciosos bolos caseiros, entre outras sugestões.

Gastronomia

Não é das cozinhas mais ricas ou atrativas, mas há um prato que ficou conhecido em todo o mundo. E, na hora de almoçar ou de jantar, não se resiste a pedir o haggis preparado com parte do estômago de carneiro, ao qual se juntam as vísceras (fígado e coração) e sangue cozido. Servido com arroz ou batata.

Bebidas típicas

Existem diferentes tipos de whisky escocês, dependendo da matéria-prima usada para a sua fabricação. Também a cerveja ganha fama e apreciadores em Edimburgo. Ali as duas grandes cervejeiras escocesas são a McEwan’s e a Tennents.