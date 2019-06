Alguns MacBooks aquecem tanto que se tornam perigosos, alerta a Apple

Alguns computadores portáteis da Apple podem aquecer tanto que se tornam perigosos para o utilizador, avisou esta sexta-feira a empresa através do seu site oficial . Inclusivamente, pediu aos donos destes aparelhos que parassem de os utilizar e os devolvessem à marca.

“A Apple anunciou hoje um recolher voluntário de um número limitado de unidades do MacBook Pro de 15 polegadas, da geração antiga, que contém uma bateria que pode sobreaquecer e representar um risco para a segurança”, pode ler-se no site da empresa.

“As unidades em questão foram vendidas principalmente entre Setembro de 2015 e Fevereiro de 2017, e podem ser identificadas pelo seu número de série. A revogação não afeta quaisquer outras unidades do MacBook Pro de 15 polegadas ou quaisquer outros portáteis Mac. Visto que a segurança dos clientes é uma das principais prioridades, a Apple pede aos clientes que parem de usar as unidades afetadas”

O website dirige depois o cliente para uma outra página onde este pode conferir se o seu PC é um dos afetados e como pode conseguir uma substituição gratuita da bateria defeituosa. Nesta, a Apple pede “se o seu MacBook Pro é um dos afetados, por favor pare de o usar e siga as instruções abaixo para conseguir uma substituição da bateria”. O processo de troca de bateria demora entre uma a duas semanas, estima a companhia.

No ano passado, algumas versões do MacBook Pro de 13 polegadas sofreram um problema semelhante, em que as baterias expandiam para além do seu tamanho normal. No entanto, este incidente não foi considerado pela marca como um perigo à segurança dos utilizadores.