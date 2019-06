Secretário de Estado britânico suspenso depois de agarrar uma ativista ambiental pelo pescoço

Num jantar a decorrer na residência oficial do Presidente da Câmara de Londres, no qual vários banqueiros e políticos ingleses se reuniram para ouvir o chanceler Philip Hammond e o governador do Banco de Inglaterra Mark Carney, um grupo de 40 ativistas da organização internacional Greenpeace, invadiram a sala, vestidos de vermelho, num protesto contra as alterações climáticas. Mark Field, secretário de Estado no Ministério dos Negócios Estrangeiros, foi filmado a empurrar contra um pilar e a agarrar pelo pescoço uma das participantes no protesto, levando-a desse modo até à saída.

Segundo a imprensa britânica, a ativista em causa é Janet Barker, de 38 anos, que reside numa quinta no País de Gales, a partir de onde gere um negócio de artigos em tricô.

O governante já foi suspenso e a polícia britânica confirma que está a decorrer uma investigação na sequência de um "pequeno número" de denúncias.

"Não havia nenhum segurança presente e eu por um instante estive genuinamente preocupado que pudesse estar armada. Assim, eu agarrei na intrusa firmemente, a fim de a retirar da sala o mais rapidamente possível. Lamento profundamente este episódio e peço desculpas, sem reservas, à senhora em questão, por a ter agarrado, mas no clima atual senti a necessidade de agir decisivamente para acabar com a ameaça à segurança dos presentes", justifica, em comunicado, Mark Field

"Tendo em conta a publicidade em torno deste incidente, remeto-me para o Gabinete do Governo para examinar se houve uma violação do código ministerial e, evidentemente, cooperarei plenamente com a sua investigação", acrescenta.

Rebecca Newsom da Greenpeace afirma não encontrar "qualquer justificação para este tipo de comportamento", que considera "extremamente chocante e preocupante", e sublinha a necessidade de "analisar se este tipo de comportamento é apropriado para alguém, quanto mais para alguém em cargos públicos".

Também um porta-voz do governo considerou o vídeo "muito preocupante", e o partido Trabalhista já descreveu as imagens como "horríveis". No entanto, houve quem se manifestasse em defesa do deputado conservador, como é o caso de Therese Coffey, ministra do Ambiente, que admitiu à Sky News estar "consciente de que o vídeo não parece muito bom", mas que considera que o colega de partido "agiu instintivamente".

Também a deputada Maria Caulfield, utilizou o Twitter para defender Field: "Nesta altura em que políticos foram assassinados, em que se fazem piadas sobre atirar-nos ácido e todos nós fomos ameaçados, ninguém sabe quais foram os seus motivos. Se ela tivesse uma arma, o Mark Field seria agora saudado como um herói."

No mês passado, durante uma sessão no Parlamento britânico, Field alertou para o problema de assédio e violência contra ativistas femininas. “O Reino Unido continua comprometido em ajudar todas as mulheres por todo o mundo a sentirem-se seguras e protegidas no trabalho que fazem, para que possam falar livremente e participar na mudança que precisamos”, partilhou na altura através do Twitter.