Red Bull Cliff Diving World Series: Chuva, vento e ondas altas cancelam os saltos desta sexta

O mau tempo forçou o cancelamento esta sexta, 21, da segunda etapa do campeonato Red Bull Cliff Diving World Series, em São Miguel, Açores. A decisão parte do comité desportivo que, na quinta-feira, decidiu antecipar a primeira ronda, afirmando agora que “não é seguro para os atletas competirem hoje devido aos fortes ventos e ondas altas”. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) os avisos meteorológicos amarelos, para esta sexta, tendo em conta as previsões de chuva, por vezes forte, e trovoada, impediram a realização dos saltos.

As provas deverão ser retomadas este sábado, 22, que se espera de sol em toda a ilha de São Miguel e também no Ilhéu de Vila Franca do Campo, onde decorre a quarta etapa do campeonato Red Bull Cliff Diving World Series, que pelo oitavo ano consecutivo, desde 2012, passa pelos Açores, não havendo localização que tenha recebido tantas provas.

Recorde-se que na categoria masculina, o mexicano Jonathan Paredes, conhecido pela forma imaculada e proficência técnica e que incluiu o ballet na sua rotina de treino, lidera a tabela após mergulhos da primeira fase.

Já na categoria feminina, Rhiannan Iffland, pode vir a fazer história nos Açores. A australiana, que faz a sua 21ª aparição no Circuito Mundial, tem tudo para conseguir a quarta vitória em quatro eventos da temporada, algo que mais nenhuma atleta conseguiu no desporto: "Construir saltos maiores, ser mais consistente, mas, acima de tudo, desfrutar das viagens e aventura que vêm com a competição.", diz a atleta sobre a sua ambição.

O Red Bull Cliff Diving Açores vai ser transmitido em direto sábado 22, às 14h30 de Portugal Continental, em www.redbullcliffdiving.com, Red Bull TV, Facebook e Youtube e através da emissão da SIC Radical, a partir das 13h55.