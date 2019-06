Medalha de ouro nos 100 metros aos 103 anos? Os conselhos do "Furacão"

Também conhecida por o "Furacão", Julia Hawkins completou esta semana os 100 metros em apenas 39.62 segundos, nos Jogos Sénior americanos, uma competição para atletas a partir dos 50 anos. Este recorde valeu-lhe, mais uma vez, a medalha de ouro na competição e, apesar de ter sido ligeiramente mais lenta do que em 2017, Julia está satisfeita com o resultado: "Estou dois anos mais velha, lembram-se?", recorda a campeã ao New York Times.

Julia nasceu a 10 de fevereiro de 1916 e é considerada a atleta mais velha a competir oficialmente na América. "Eu sempre participei nos Jogos da Terceira Idade em ciclismo. Depois, quando fiquei velha demais para andar de bicicleta nas colinas, usar equipamentos, e essas coisas, fui correr aos 100 anos", conta.

A atleta tem quatro filhos, três netos e um bisneto, foi casada durante 70 anos, depois de um casamento por telefone durante a Segunda Guerra Mundial, até ver partir o companheiro de uma vida. Agora, dedica o seu tempo às suas várias paixões. "Corro na rua perto da minha casa, ocasionalmente, não muitas vezes", "leio", "tenho todos este bonsais que são o suficiente para me manter ocupada" e "vou almoçar com amigos quase todos os dias". Durante a noite tem alguém que fica consigo, lhe prepara o jantar, e o pequeno-almoço, por isso, afirma: "estou bem tratada".

Segundo ela, o segredo para manter a forma é simplesmente "continuar ativo". "Mantenha o interesse em várias coisas para se manter ocupado e manter a cabeça ocupada", "Mantenha-se em boa forma, se puder. Tenha muitas paixões. E procure momentos mágicos. Isso é algo que fiz toda a vida - pense nos momentos mágicos que lhe acontecem, como pores-de-sol e amanheceres, arco-íris, pássaros bonitos, música e os comentários adoráveis das pessoas. Todos esses são momentos mágicos e são grátis para todos. Não se esqueça de manter os olhos abertos para os ver", aconselha.