Foi descoberto o primeiro caso do cruzamento entre um narval e uma beluga - a "narluga"

Um estudo publicado na revista Scientific Reports, realizado ao longo dos últimos 30 anos, a um crânio de baleia altamente incomum, confirmou as suspeitas da origem improvável.

O crânio foi encontrado por Mads Peter Heide-Jorgensen, uma cientista do Instituto de Recursos Naturais da Gronelândia, que o encontrou no telhado de uma casa de caçadores inuítes, numa ilha remota da Baía de Disko. O caçador, Jens Larsen, afirma que o crânio pertencia a uma das três baleias de uma espécie bizarra, diferente das três espécies de baleias conhecidas por viverem no Ártico - a baleia arco, o narval e a beluga - que ele tinha abatido no final dos anos 80, mas que nunca tinha visto antes ou desde então.

Esta espécie tinha pele cinzenta lisa, barbatanas tipo beluga e caudas semelhantes às dos narvais. Larsen sugeriu, na altura, que se pudesse tratar de uma baleia de descendência híbrida de um narval e uma beluga, ou simplesmente algum tipo de beluga deformada.

Há trinta anos que o crânio da baleia foi doado ao Museu de História Natural da Dinamarca, onde foi estudado. Agora, foi finalmente comprovada a teoria de Larsen. Esta estranha espécie era fruto de uma mãe narval e de um pai beluga, ou seja, uma "narluga", e trata-se da "primeira e única prova no mundo de que estas duas espécies de baleia do Ártico possam ser cruzadas", conta Eline Lorenzen, bióloga evolucionária e curadora do Museu de História Natural da Dinamarca, da Universidade de Copenhaga.

"Com base na forma intermediária do crânio e dos dentes, foi sugerido que a espécie poderia ser um híbrido narval-beluga", contudo, só "agora fornecemos os dados que confirmam que sim - é realmente um híbrido", explicou a bióloga.

Mikkel Skovrind, primeira autora do artigo, disse que "esta baleia tem um conjunto de dentes bizarros" o que provavelmente resultou em hábitos alimentares muito diferentes dos dos seus pais, enquanto as outras duas espécies se alimentavam maioritariamente de peixe, "o híbrido era um habitante do fundo (do mar)", que provavelmente se alimentava de moluscos, de modo semelhante a uma morsa.

Lorenzen disse ainda que depois da análise "dos genomas nucleares de um narval e de uma beluga" não foi encontrada "qualquer evidência de cruzamentos durante, pelo menos, os últimos 1,25 milhões de anos das suas histórias evolutivas. Assim, a consanguinidade entre as espécies parece ser uma ocorrência muito rara ou uma nova ocorrência".