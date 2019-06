Encontrada uma câmara escondida na casa de banho feminina nos estúdios de Bond 25

A Pinewood Studios em Iver Heath, Inglaterra, encontrou uma câmara oculta na casa de banho das senhoras. Segundo um porta-voz da empresa, em declarações à SkyNews: "Levamos esta questão muito a sério. Denunciámos o incidente à polícia e estamos a apoiá-los na sua investigação".

A polícia britânica informou que um homem de 49 anos já foi detido, na sequência da investigação do caso que classifica como voyeurismo.

Os estúdios são uns dos mais conceituados da indústria cinematográfica. De momento, decorrem no local as filmagens no próximo filme do James Bond, mas já por ali passaram produções como Star Wars e o Mundo Jurássico, para além de vários filmes da Marvel e da Disney - caso das últimas versões do Dumbo e Mary Poppins.

O Príncipe Carlos foi recebido nos estúdios, pelos atores de 007, na quinta-feira, o mesmo dia em que se presume que a câmara tenha sido encontrada. Entre as atrizes do filme estão nomes como Naomi Harris, que também esteve no local para receber o Príncipe, e Lea Seydoux.

O próximo filme da saga 007 já é conhecido entre os fãs como "o filme amaldiçoado", depois de uma série de problemas de produção, incluindo uma explosão no cenário, enquanto filmavam em Pinewood, que causou danos no exterior do palco.

"Estou a começar a achar mesmo que a produção Bond 25 está amaldiçoada. Lesões, várias vezes reescrito, sets destruídos, e agora conflitos de programação. A fazer figas para que tudo eventualmente se componha", escreveu um dos fãs no Twitter.