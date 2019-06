Maré de algas vermelhas obriga a interdição de banhos em Carcavelos. Veja as fotos

Os banhos estão interditados na Praia de Carcavelos e Tamariz, por causa de uma vaga de algas vermelhas. A Câmara Municipal de Cascais informou no seu site que “os banhos se encontram preventivamente proibidos devido ao aparecimento de algas vermelhas em alguns setores da praia.”

Pelo menos desde terça-feira que a maré vermelha de algas já tinha chegado à Praia de Carcavelos. Os muitos surfistas saíam cobertos de algas do mar, nos fatos e nos equipamentos.

Apesar disso, as autoridades contactadas pela VISÃO - Autoridade Marítima Nacional, IPMA, Capitania do Porto de Cascais - ao fim do dia de ontem, quarta-feira, desconheciam a situação ou não estavam disponíveis para prestar informações.

"Esta é uma situação comum em diversas praias do país e é conhecido como fenómeno de upwelling – subida das àguas subsuperficiais, ricas em nutrientes. Embora o upwelling esteja confirmado em secções da praia de Carcavelos, e também do Tamariz, por precaução, e uma vez que o contacto com as algas causa urticária, foi decidido hastear a bandeira vermelha nas zonas balneares onde se verifica a presença da alga", informou hoje a Câmara no seu site.

O mesmo edital esclarece que a Capitania do Porto de Cascais, a Polícia Marítima, o corpo de Nadadores Salvadores, a Agência Portuguesa do Ambiente e a Câmara Municipal de Cascais estão a monitorizar a situação, que voltará à normalidade assim que seja ultrapassado este fenómeno oceanográfico.

"As águas das praias de Cascais são objecto de análises semanais por entidades independentes e destacam-se pela sua qualidade constante", assegura-se.