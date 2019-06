As melhores imagens do primeiro dia do Red Bull Cliff Diving World Series nos Açores

Começaram esta quinta, 20, por volta das 12 horas, os saltos dos 24 atletas, de 14 nacionalidades, que estão a competir na quarta etapa do Red Bull Cliff Diving World Series, na Ilha de São Miguel, Açores. A primeira ronda, feminina e masculina, realizada diretamente das rochas, agendada para esta sexta, 21, foi antecipada um dia devido às previsões meteorológicas para sexta-feira.

Mas antes de se passar à prova propriamente dita e às classificações do primeiro dia, há que começar por descrever o cenário do campeonato, o Ilhéu de Vila Franca do Campo, a um quilómetro da costa, de beleza incomparável. Depois de ter sido usada de área militar e como vinhedo, foi classificada como reserva natural em 1983. É neste paraíso, onde o mar azul a perder de vista serpenteia as rochas vulcânicas, que acontecem estes saltos arriscados e surpreendentes.

É um destino que conta com a oitava visita consecutiva do campeonato Red Bull Cliff Diving World Series - modalidade reconhecida oficialmente pela Federação Internacional de Natação em 2013 - e que leva os participantes a saltar dos 27 metros, no caso das etapas masculinas, e dos 21, na categoria feminina.

Depois do salto, em apenas três segundos o atleta toca na água, atingindo cerca de 85 quilómetros por hora. As piruetas, mortais e movimentos coreografados dos atletas arrancam palmas das claques de apoio. E muitas exclamações dos curiosos que esta quinta-feira por ali assistiram à prova dentro de barcos, mesmo com mudança de planos.

O mexicano Jonathan Paredes e a australiana Rhiannan Iffland dominaram as pontuações no primeiro dia de prova. Seguem-se mais dois dias de campeonato.

Para sexta, 21, se as condições permitirem, a segunda ronda da competição – também realizada a partir das rochas – irá ser antecipada para as 9h15h (prova feminina) e 9h35 (priva masculina). No último dia, sábado, a competição será concluída com a terceira ronda e as respetivas finais.

Classificações do 1. º dia

Masculino

Jonathan Paredes (México), 82,60 pontos

Andy Jones (USA) 82,60 pts

Gary Hunt (GBR) 72,80 pts

Michal Navratil (CZE) 72,80

Kris Kolanus (POl) 71,40 pts

Manuel Halbisch (GER) 70 pts

Feminino

Rhiannan Iffland (Aus)

Yana Nestsiarava (BLR)

Lysanne Richard (CAN)

Jessica Macaulay (GBR)

Maria Paula Quintero (COL)

Calendário das 7 etapas do Red Bull Cliff Diving World Series 2019

13 de abril: Filipinas

12 de maio: Irlanda

2 de junho: Itália

20 de junho: São Miguel, Açores

Após pela ilha açoriana segue-se Beirute, a 14 de julho, Bósnia e Herzegovina, a 24 de agosto e Bilbau, a14 de setembro