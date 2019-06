Vaticano propõe exceções à regra do celibato para padres

Em 1075, o Papa Gregório VII impediu os sacerdotes casados de exercer o ministério, uma medida que foi formalizada quase meio século depois. Agora, uma das propostas a ser considerada pelo Vaticano diz respeito à ordenação de homens casados em comunidades específicas, e abre o debate poderá dar força aos defensores do relaxamento da regra do celibato. O próprio Papa Francisco afirmou anteriormente que estaria disposto a aceitar que homens casados fossem ordenados em áreas onde há escassez de sacerdotes, mas mantendo a exigência de que a maioria dos sacerdotes continuasse a ser celibatários.

A recomendação será discutida num sínodo de bispos da Amazónia que acontecerá no Vaticano em outubro. Segundo o documento oficial em que é discriminada a ordem de trabalhos do evento, está prevista a discussão da possibilidade de ordenar "viri probati" - latim para "homens de virtude comprovada". "Ao mesmo tempo que se afirma que o celibato é uma dádiva para a Igreja, tem havido pedidos para que, nas áreas mais remotas da região, seja discutida a possibilidade de conferir a ordenação sacerdotal a homens idosos", uma vez que, "as comunidades têm dificuldade em celebrar a Eucaristia frequentemente por falta de sacerdotes. Por isso, em vez de deixar as comunidades sem a Eucaristia, os critérios de seleção e preparação dos ministros autorizados a celebrá-la deveriam ser mudados", pode ler-se.

A igreja luta contra a escassez de sacerdotes há décadas, particularmente na Europa e na América do Norte, que sofreram fortes quedas no número de fiéis, bem como escândalos devastadores de abuso sexual. Em alguns lugares, os sacerdotes foram transferidos da África subsariana e da Ásia, onde a igreja continua próspera, para preencher vagas.

Segundo o relatório, os candidatos a sacerdotes devem ser "preferencialmente indígenas, respeitados e aceites nas suas comunidades" e podem até ter uma "família estabelecida e estável, para assegurar os sacramentos que acompanham e sustentam a vida cristã". Também foi recomendado que o sínodo, que acontece de 6 a 27 de outubro, discuta a possibilidade de dar às mulheres da Amazónia um papel maior na Igreja Católica. O Vaticano considera que dentro da Igreja "a presença feminina nas comunidades nem sempre é valorizada".

Esta proposta surge na sequência de um aumento exponencial, durante a última década, da pressão para que os homens casados possam ser considerados para sacerdotes. Na Irlanda, por exemplo, onde o número de párocos caiu quase 17% nos 10 anos, a Associação de Párocos Católicos já tinha proposto a ordenação de homens casados para combater a “crise vocacional” e, segundo um inquérito realizado pela associação em 2012, quase nove em cada dez católicos irlandeses gostariam que os padres pudessem se casar.

Alguns argumentaram até que a exigência do celibato pode contribuir para o abuso sexual de crianças e adultos vulneráveis, levados a cabo por padres, embora outros sublinhem que muitos pedófilos e abusadores não são celibatários.