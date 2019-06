Homem de 64 anos detido por suspeita de envolvimento na morte de Emiliano Sala

"Levámos a cabo uma investigação de grande alcance sobre as circunstâncias da morte de Sala", começou por explicar o inspetor Simon Huxter, da polícia de Dorset, Inglaterra. "Como resultado das nosas diligências, hoje, quarta-feira, 19 de junho, detivemos um homem de 64 anos, de North Yorkshire, por suspeita de homicídio por negligência", anunciou.

As autoridades adiantam que o suspeito está a colaborar.

O ponta-de-lança argentino, de 28 anos, deslocava-se no dia 21 de janeiro num avião privado de Nantes para Cardiff, para iniciar os treinos com a nova equipa, mas o avião desapareceu dos radares 45 minutos depois de levantar voo, quando passava no Canal da Mancha.

Os destroços do avião foram encontrados duas semanas mais tarde, com o corpo de Sala ainda no interior. O piloto também morreu no acidente, mas o seu corpo não chegou a ser encontrado.

Dois dias antes, o jogador tinha sido recrutado ao Nantes pelo Cardiff por cerca de 17 milhões de euros.