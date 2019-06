Imagem viral no Twitter revela o quão derretido está o Ártico. E não, não é bonito

Ainda só estamos em meados de junho e o gelo do Ártico regista mais uma baixa recorde para esta época do ano. Este degelo é especialmente notável na Gronelândia - que acolhe a segunda maior camada de gelo do planeta.

Steffen Olsen, climatologista no Instituto Meteorológico Dinamarquês, tirou uma foto esta semana em que se via como os enormes blocos de gelo da Gronelândia se tornaram um só grande lago de água gelada.

Olsen, acompanhado por caçadores locais, teve de atravessar toda aquela massa de água para conseguir recuperar o seu equipamento, em trenós guiados por cães e estes, quando deram por eles, estavam mergulhados na água gelada, no meio de uma enseada chamada Inglefield Bredning, localizada no noroeste da Groenlândia.

Olsen twittou ainda que a camada de gelo é tão fina - cerca de 1,2 metro de espessura - que circular por aquele terreno se tornou, sem a ajuda do conhecimento indígena, uma enorme armadilha.

