Polícia aponta arma a uma família depois da filha de 4 anos ter alegadamente roubado uma Barbie

Imagens que já se tornaram virais mostram a polícia da cidade de Phoenix, no estado americano do Arizona, a apontar uma arma e a ameaçar disparar sobre uma família, da qual faria parte uma mulher grávida, depois de a sua filha de quatro anos ter supostamente trazido uma boneca de uma loja sem pagar

O incidente entre o casal Dravon Ames e Iesha Harper e a polícia do estado do Arizona, que foi filmado por transeuntes, já motivou uma investigação interna e levou a família a avançar com uma ação judicial, que lhes pode valer cerca de 10 milhões de dólares (cerca de 9 milhões de euros).

Os pais afirmam que não faziam ideia de que a sua filha tinha trazido consigo a boneca depois de saírem da loja "Family Dollar". A família foi intercetada pela polícia, depois de abandonar a loja, quando se dirigia de carro para um complexo de apartamentos onde estaria a baby sitter da criança.

Kate Gallego, mayor de Phoenix, publicou um comunicado, no Twitter, a pedir desculpa a toda a comunidade pelo comportamento da polícia: "Eu, como muitos outros, estou doente com o que vi retratado no vídeo. A polícia de Phoenix a interagir com uma família e crianças pequenas. Foi completamente inapropriado, este comportamento nunca é aceitável. Como mãe, ver estas crianças colocadas numa situação tão aterrorizante é mais que perturbador."

Na mesma publicação, a responsável adiantou que até agosto todos os agentes serão equipados com câmaras.

Na versão do casal, um dos polícias aproximou-se do lugar do condutor, armado, abriu a porta e disse: "Vou por-te uma bala no rabo", "vou dar-te um tiro na cara."

A Polícia de Phoenix, por seu lado, publicou no Facebook o relatório da ocorrência, no qual se pode ler: "A 27 de maio, a Polícia de Phoenix recebeu um pedido de assistência do gerente da loja para denunciar um furto dentro da loja. Durante a investigação, o gerente da loja alertou a polícia para um segundo furto, a decorrer, e de que as pessoas responsáveis pelo incidente estavam agora a entrar num veículo no estacionamento."

"Quando a polícia se aproximou do veículo, observou uma mulher a deixar cair um item antes de entrar no carro, seguidamente o veículo inverteu rapidamente o sentido e foi-se embora. Momentos depois, o veículo parou na rua McDowell, a mulher saiu do veículo, e o carro foi novamente embora. O agente soube que a mulher tinha três mandados de detenção e era procurada devido aos seus mandados pendentes. O veículo foi localizado a uma curta distância, e parou num complexo de apartamentos a cerca de uma milha. Os agentes prenderam o condutor e uma segunda mulher", lê-se no relatório, que prossegue: "O condutor admitiu a um agente que tinha roubado um pacote de roupa interior na loja e atirado pela janela, e, além disso, ele estava a conduzir sem carta. A segunda mulher contou ao agente que a sua tia (a primeira mulher detida) e a criança, entraram juntas na loja. A mulher disse ainda que viu a filha sair da loja com uma boneca e achou que deveria ser roubada porque não tinham dinheiro. Além disso, a mesma mulher contou que ouviu o polícia no estacionamento a dizer ao motorista para parar o carro, várias vezes, mas ele não o fez".

Segundo o mesmo relatório, o gerente da loja recusou-se a apresentar queixa e, por esse motivo, os detidos foram libertados. Os agentes envolvidos estão, neste momento, a realizar trabalho administrativo enquanto a investigação interna decorre.