Inaugurada "Colina Trump" nos Montes Golã

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelita, inaugurou um colonato nos Montes Golã, território ocupado por Israel desde 1981, e batizou-o de "Colina Trump". A pequena comunidade, agora em honra do presidente dos EUA, era conhecida no passado por Beruchim e tem uma população de apenas 10 pessoas, na sua maioria imigrante da antiga União Soviética.

Numa cerimónia realizada no domingo, Netanyahu justificou a escolha do nome "Ramat Trump" ("Colina Trump" em hebraico) pelo facto de Trump ser um "grande amigo" de Israel e de os Montes Golã serem uma "parte inseparável do nosso país e pátria". O movimento pretende, não só, agradecer ao presidente dos EUA o reconhecimento da soberania israelita sobre o território, mas também, incentivar mais pessoas a mudarem-se para a região.

Apenas dois dias depois do 73º aniversário de Trump, David Friedman, embaixador americano em Israel, esteve presente na cerimónia e disse que não consiguia "pensar num presente de aniversário mais apropriado e mais bonito".

Trump não esteve presente mas agradeceu no Twitter, afirmando que se tratava de uma "grande honra".

Israel conquistou os Montes Golã à Síria em 1967 e anexou-os em 1981, um movimento que a maioria dos países considera ilegal. No total, quase 50 mil pessoas vivem nos Montes Golã, metade delas são judeus israelitas e a outra metade drusos árabes, uma minoria muçulmana que se considera síria e recusa a anexação israelita.

Vladimir Belotserkovsky, um dos residentes locais com 75 anos, disse à Sky News: "Nós certamente agradecemos, e eu pessoalmente, estou satisfeito com o facto de eles estarem a fundar o novo colonato chamado Trump".