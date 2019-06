Governo do Paquistão transmite reunião parlamentar em direto no Facebook... com um filtro de gato na cara dos ministros

O território do Paquistão divide-se em quatro províncias administrativas, com assembleia e governo próprio. Neste caso, foi o governo da província de Khyber Pakhtunkhwa que cometeu a gaffe de ativar o filtro de gato, durante a transmissão online de uma reunião.

Um espetador notou o erro e afirmou: "removam o filtro, o homem foi transformado num gato," ou em hindi, "Banda billi bana hua hai", tornando-se rapidamente numa hashtag tendência no Twitter.

Embora a falha tenha sido rapidamente corrigida, esteve online tempo suficiente para as fotografias dos ministros, com orelhas cor de rosa e longos bigodes, se espalharem pela internet.

"Se todos os procedimentos parlamentares não forem transmitidos com filtros de gato a partir de agora, para quê sequer fazê-los?", escreveu em tom de brincadeira um utilizador do Twitter.

"O melhor conteúdo que vi recentemente tem de ser a conferência paquistanesa, transmitida em direto, na qual eles se esqueceram de tirar o filtro do gato", partilhou outra.

"Who let the cats out!!!" ("Quem deixou sair os gatos!!!"), brincou ainda outro.

O governo emitiu no mesmo dia uma declaração na qual descreve o incidente como "um erro humano" e afirma que "foram tomadas todas as medidas necessárias para evitar tais incidentes no futuro."