Ferran Adrià está em Lisboa e, em entrevista à VISÃO, diz: "Os produtos portugueses são iguais aos melhores do mundo"

Diana Tinoco

Descontraído e informal, Ferran Adrià, 57 anos, conta-nos que chegou a Portugal ontem de manhã, aterrando no Porto. Almoçou na Casa de Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeira, cozinha liderada pelo chefe Rui Paula. Na noite de domingo, 16, já em Lisboa, jantou no Ateliê de Henrique Sá Pessoa, em Marvila, participando assim no jantar de aniversário do chefe Miguel Rocha Vieira. Entre os comensais, contavam-se outros bons garfos, como os chefes Vítor Sobral e Rui Silvestre. O dia de hoje, 17, terminará à mesa com José Avillez, um querido “elbulliano”, como lhe chama. Graças à internet e à relação que mantém com alguns cozinheiros portugueses, Ferran Adrià não tinha a noção de que já passaram 17 anos desde que visitou Lisboa, durante cinco dias, na sua lua-de-mel.

Atualmente, Portugal conta com 32 Estrelas Michelin e o chefe catalão tem acompanhado a nossa evolução gastronómica nos últimos três a quatro anos. Mas para Adrià as distinções não são o mais importante. “O que importa é perceber que a gastronomia é economia. Há quatro meses, em Espanha, foi feito um estudo que dizia que 33% da economia está relacionado com a gastronomia, não ao mais alto nível, mas na relação do ser humano com a alimentação. Em Espanha, a alta cozinha é mais importante do que o futebol.”

Por cá, a riqueza do nosso clima, na sua opinião, faz com que tenhamos produtos incríveis a nível mundial, e não fala só do peixe. “Os produtos portugueses são iguais aos melhores do mundo. Fala-se muito da tradição, mas o importante é a História, pois a tradição muda. Não se come como há 300 anos. É preciso criar um discurso cultural verdadeiro”.

Quando tentamos perceber junto de Ferran Adrià em que lugar se encontra a gastronomia portuguesa na historia da cozinha contemporânea, o chefe desconstrói o raciocínio. “A gastronomia é tudo. Mas se falamos de gastronomia na restauração é outra coisa e, dentro desta, há vanguarda e tradição, não se pode generalizar”, esclarece. Falemos então da cozinha tradicional. “Há uma série de jovens cozinheiros que estão a fazer uma cozinha tradicional atualizada. Passa-se um pouco por todo o mundo, uma cozinha especializada, direcionada para vegetarianos, para quem gosta de provar muitas coisas todo o ano, para mais clássicos. Porém, é preciso criar um arquivo cultural, fazer um inventário cultural para perceber o que é Portugal de verdade. Faltam muitas análises e investigação.”

Esta ideia vai ao encontro do que Ferran Adrià faz na sua fundação e na Bullipedia, em Barcelona, desde que fechou o restaurante El Bulli, em 2011. Grande parte do trabalho é, precisamente, a busca do conhecimento, a investigação para alcançar o conhecimento. Mesmo sem visitar Lisboa há 17 anos, Ferran Adrià sabe que, há cerca de 15, quem vinha a Lisboa e, fora algumas exceções, ou comia comida tradicional portuguesa ou arte culinária francesa, tal como em Madrid e Barcelona. “Hoje já podemos falar de uma arte culinária portuguesa, feita pela nova geração de cozinheiros. No entanto, primeiro é preciso saber a História de Portugal para só depois perceber a história da cozinha portuguesa. Em Itália, por exemplo, poucas vezes se vê um cozinheiro criativo a falar da Antiga Roma, quando esse período é fundamental para a história do país, tal como para Portugal e para Espanha. A cozinha é uma atividade económica e cultural importantíssima. É graças ao crescente turismo que Portugal está a mudar tanto. E, se queremos turismo de qualidade, temos de ter gastronomia de qualidade.”

Estará a alta cozinha democratizada ou banalizada? Ferran faz bem a distinção entre alta cozinha e alta restauração. “É um tema económico que vamos continuar a discutir na próxima década. Há 50 anos, só ia jantar a um restaurante de alta cozinha quem tivesse muitos recursos. Um casal, em que um é arquiteto e o outro advogado, se calhar iria uma vez por mês. Nesse sentido houve uma democratização e acredito que assim vai continuar, pois o sistema vai continuar a obrigar a subir o preço dos restaurantes. É preciso não esquecer que um restaurante é uma equipa, as pessoas que trabalham também na sala e, hoje em dia, poucos querem trabalhar nessa função.”

Depois de 400 anos, em que foi a França a ditar as regras de toda a arte culinária, hoje “Espanha é uma referência para todos os países”. Em meados dos anos 1990, Espanha rompeu com esse legado francês e abriu novos caminhos, tendo agora uma legião de países seguidores que aprenderam a saber vender-se. “Portugal tem de saber vender-se”, avisa o chefe e pensador.

A 30 de julho fará oito anos que Ferran Adrià encerrou o restaurante El Bulli, e quase todos os dias continua a ter de explicar que não o voltará a abrir. Mas, já está a preparar o regresso a Cala Montjoi, em Roses, Girona, para 2020. Não como um restaurante, mas como um centro, uma espécie de laboratório, com o radar virado para a inovação.