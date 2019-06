Donald Trump não gostou dos resultados das sondagens e já rolaram cabeças

Donald Trump terá recebido más notícias sobre as sondagens, realizadas pela sua própria equipa, em alguns dos principais estados americanos. Os resultados, contrários aos que Trump partilhou publicamente, foram divulgados pela imprensa americana, provocando o afastamento de vários funcionários devido a fugas de informação.

Parte dos dados internos das sondagens foram divulgados pelo canal ABC News e pelo jornal americano The New York Times. Segundo os mesmos, os resultados preveem a sua derrota, nas eleições do próximo ano, em 11 estados determinantes. Contudo, tanto o presidente americano como os dirigentes da campanha desmentem estas notícias e dizem ter grandes probabilidades de vencer. Uma fonte próxima da equipa de Trump revelou à NBC que as pessoas foram afastadas na sequência de fugas de informação.

Segundo as sondagens divulgadas pela imprensa, em Wisconsin, na Pensilvânia, na Flórida e em Michigan — três estados onde Trump conseguiu vencer Hillary Clinton, ainda que por uma pequena margem, acabando por se tornarem decisivos para a sua vitória — Trump está atrás de Biden por mais de 10 pontos. Para além desses, o presidente americano está a também a perder, por 7 pontos, no Iowa, na Carolina do Norte por 8 pontos, na Virgínia por 17 pontos, em Ohio por 1 ponto, na Geórgia por 6 pontos, e em Minnesota por 14 pontos. No Texas, onde um candidato democrata não ganha desde 1976, no tempo de Jimmy Carter, Trump lidera, mas apenas por 2 pontos.

Donald Trump negou a existência de qualquer sondagem negativa e afirmou que a sua campanha obteve “bons resultados internos”, nomeadamente nos estados do Texas, Ohio e Florida. O presidente disse ainda que os valores divulgados eram “sondagens falsas”, e deixou o aviso: “Mas sabem quando é que vocês vão ver isso? Vão ver isso no dia das eleições.”

“Esses números divulgados são antigos, em termos de campanha, de sondagens que começaram em março, antes da ocorrência de dois grandes eventos: a divulgação do resumo do relatório de Mueller que exonera o presidente, e o início da autodeterminação dos candidatos democratas com a sua mensagem política de extrema-esquerda”, disse Brad Parscale, responsável pela gestão da campanha.