Cidade australiana investe 400 mil dólares numa casa de banho... graças ao Instagram

A cidade de Perth, na Austrália, investiu 400 mil dólares australianos (cerca de 245 mil euros) numa casa de banho pública perto de um dos locais preferidos dos turistas para tirar fotos para as redes sociais.

Apesar de passar despercebido dos residentes locais, o barracão de madeira azul, construido num pontão em Crawley, é bastante popular no Instagram e tem atraído cada vez mais turistas ansiosos por fotografar o local.

O problema é que, como não estava preparado para ser um ponto turístico, a casa de banho mais próxima era a cerca de 2.4 quilómetros, forçando os visitantes a procurar alternativas nas zonas comerciais na área. Um restaurante próximo, o Zafferano, já teve problemas com turistas que, alegadamente, entravam nas instalações para usar a casa de banho e, segundo o proprietário, eram mal educados e perturbadores.

Para resolver o problema, a cidade de Perth decidiu construir a primeira casa de banho operada através da energia solar, investido assim 400 mil dólares australianos na instalação inicial e outros 20 mil dólares (12 mil euros) anuais na manutenção.

Num comunicado do município pode ler-se: "Houve um aumento, nos últimos anos, de visitantes nesta área, com autocarros de turismo, bem como visitantes com carros particulares a parar aqui para uma oportunidade de tirar fotografias." "A construção da instalação proposta, com sinalização apropriada em locais estratégicos, permitirá que os visitantes da área façam a paragem de que precisam, sem esgotar a capacidade da atual instalação comercial", conclui a nota.

A famosa casa de madeira azul já tem uma conta oficial no Instagram, no Facebook, e uma avaliação de 4 valores (numa escala de 0 a 5) no Trip Advisor.