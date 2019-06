Cães espelham mesmo os níveis de ansiedade dos seus donos, prova estudo sueco

Uma equipa da Universidade de Linköping, na Suécia, examinou a concentrações de cortisol em fios de cabelo humanos, cortados rente à pele, no inverno e verão de 2017 e 2018, e comparou-os com a medidas da mesma hormona encontradas nos pelos dos seus cães. Isto porque o cortisol, hormona responsável pelo stress, circula pelo sangue e deixa a sua marca nos fios de cabelo. Conforme os cabelos, ou pelos, vão crescendo, cada fio torna-se num registo biológico dos níveis de stress.

Os resultados publicados na revista Scientific Reports, revelam que os cães "espelham os níveis de stress dos seus donos". Segundo Lina Roth , uma etóloga (a etologia estuda o comportamento animal) que liderou o trabalho na Universidade de Linköping, "esta é a primeira vez que vemos uma sincronização a longo prazo nos níveis de stress entre membros de duas espécies diferentes".

Para investigar se o estilo de vida do animal tinha impacto nos seus níveis de stress, cerca de metade dos cães avaliados estavam envolvidos em treinos e competições regulares para testar habilidades como a obediência e a agilidade. O resto dos cães eram animais de companhia "normais". A conclusão foi que os animais que competiam eram mais afetados pelos níveis de ansiedade do seu dono, provavelmente porque estabeleciam uma relação de maior proximidade do que os cães sem essa característica.

Quando os cientistas analisaram o estilo de vida dos cães - se tinham um jardim para brincar, as horas de trabalho do dono e se os cães viviam com outros animais - não encontraram nenhum efeito nos níveis de cortisol do cão. O que realmente teve impacto nos níveis de ansiedade dos animais foi a personalidade dos seus donos. Pessoas neuróticas contribuiam para aumentar os níveis de stress dos seus cães, enquanto donos mais conscientes e transparentes proporcionavam ao animal uma vida mais tranquila.

"Os cães são afetados pela angústia dos seus donos e respondem com comportamentos consoladores", disse James Burkett da Universidade Emory, em Atlanta. "Agora sabemos que os cães também são afetados pela personalidade e níveis de stress dos seus donos. Embora isso possa ser senso comum para os donos de cães, a pesquisa empírica ainda está a avaliar as nossas intuições relativamente à empatia animal", acrescenta.