Estudante usa filtro do Snapchat para apanhar pedófilos online e apanhou um polícia

Ethan, único nome com que se identifica, é um jovem de 20 anos de idade e estudante do ensino superior em San Francisco, na California, EUA. Tirou uma selfie com o filtro de Snapchat que troca o género - de homem para mulher ou vice-versa – e fingiu ser “Esther”, uma rapariga de 16 anos, no Tinder.

O objetivo do jovem era simples: tentar apanhar e reportar às autoridades possíveis pedófilos que tentassem interagir consigo sexualmente. Segundo Ethan, a ideia surgiu do seu próprio passado, ao ter uma amiga que foi sexualmente molestada em criança.

Um homem mandou-lhe mensagem. “Acredito que me disse ‘estás a fim de te divertir esta noite?’ e eu decidi tirar partido da situação”, conta Ethan à NBC . Mudou de aplicação para continuar a mandar mensagens sem ser identificado e revelou ser uma rapariga de 16 anos. Apesar disso, o suspeito continuou a conversa, que, segundo o estudante, “foi ficando muito mais explícita”.

A polícia identificou o homem como sendo Robert Davies, um agente da polícia de San Mateo. Foi preso na semana passada pela polícia de San Jose por suspeitas de discutir atividades sexuais com um menor em redes sociais.

Ethan conta que Davies e ele trocaram mensagens por mais de 12 horas. O estudante enviou cópias da da conversa à Crime Stoppers, uma ONG internacional fundada nos EUA que permite aos cidadãos enviar informações anónimas acerca de possíveis crimes.

Segundo a polícia de San Mateo, o agente Davies foi suspenso das suas funções. Susan Manheimer, a chefe do departamento, emitiu um comunicado sobre o sucedido na semana passada: “Esta alegada conduta, se provada verdadeira, não reflete de forma alguma os nossos valores enquanto departamento de polícia, e é uma afronta aos princípios tanto do departamento como da profissão em geral. Enquanto agentes policiais de San Mateo, jurámos servir e proteger as nossas comunidades. Posso garantir que permanecemos firmes no cumprimento do nosso compromisso de servir a comunidade com ‘Profissionalismo, Integridade e Excelência’”.