EDP Solidária disponibiliza um milhão para doenças respiratórias

A edição de 2019 do programa EDP Solidária tem foco nas doenças respiratórias, disponibilizando um milhão de euros para apoiar projetos que visem melhorar a saúde dos portugueses e que podem ser apresentados por instituições ou serviços de caráter público integrados no Serviço Nacional de Saúde, e por IPSS que prestem serviços de saúde, com registo obrigatório na Entidade Reguladora da Saúde.

As doenças respiratórias são um dos principais problemas de saúde em Portugal, sendo uma das principais causas de morbilidade e mortalidade no País, em particular as doenças respiratórias crónicas.

Foi em 2015 que o programa EDP Solidária criou uma linha de apoio específica para a área da saúde, tendo investido desde então 4,5 milhões de euros, em 40 projetos, que visam melhorar as condições clínicas e sociais decorrentes de problemas de saúde, incluindo a reabilitação de instalações e a aquisição de equipamentos médicos, entre outros recursos.

Em comunicado, a Fundação EDP sublinha que, "dando continuidade a financiamentos pontuais de valor elevado dedicados à oncologia e à pediatria, através do programa EDP Solidária foram alvo de investimento diversos projetos na área da saúde, desde a cardiologia ao conforto térmico dos utentes nos serviços de saúde, passando pela psiquiatria da infância e da adolescência, pelos cuidados paliativos de adultos, pela via verde do acidente vascular cerebral e pela via verde coronária."