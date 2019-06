Médico americano afirma ter registado o primeiro caso de overdose com medicamento à base canábis

Christy Montegut, médico forense no estado de Louisiana, não tem dúvidas de que uma mulher de 39 anos morreu devido ao consumo excessivo de óleo à base de THC. "Parecia que era tudo THC porque a sua autópsia não mostrava nenhuma doença física ou aflição que fossem a causa da morte. Não havia nada mais identificado na toxicologia - nenhuma outra droga, nem álcool. Não havia mais nada". "Penso que esta senhora deve ter fumado este óleo de THC e concentrado um nível elevado no seu sistema, o que a fez parar de respirar", explicou o médico ao jornal New Orleans Advocate.

O médico confirmou, mais tarde, ao canal de televisão WWL-TV estar "100% certo da leitura que fez" do caso, pois realizou "alguma pesquisa antes de chegar à conclusão de que esta era a causa da morte", explica.

O relatório de toxicologia revela a presença de 8,4 nanogramas de THC por cada mililitro de sangue na corrente sanguínea da vítima. David Nutt, do antigo departamento do combate às drogas do governo britânico, admite que a mulher poderá ter morrido devido ao aumento da pressão arterial e do ritmo cardíaco, um fenómeno que, segundo o cientista, poderia ser causado pelo THC através de "um mecanismo ainda não compreendido", uma vez que "o seu consumo não é aconselhado em pessoas com problemas cardíacos como a angina por esta razão".

No entanto, outros especialistas continuam céticos. Keith Humphreys, ex-conselheiro do Escritório de Políticas Nacionais de Controlo de Drogas da Casa Branca, pelo contrário, considera que se o THC fosse realmente tóxico em níveis consumíveis, provavelmente haveria muitas mortes por overdose. "Sabemos, com base em dados de pesquisas realmente boas, que os americanos usam produtos com canábis milhões de vezes por ano, coletivamente. Não são milhares de vezes, são milhões de vezes por ano", ou seja, mesmo que o risco de morte fosse de 1 em 1 milhão, teríamos alguns milhares de mortes por overdose de canábis anualmente, diz.

De acordo com o Instituto Nacional de Abuso de Drogas dos EUA, não houve relatos de mais nenhum caso de morrer resultante exclusivamente do consumo de canábis. No próprio estado de Louisiana, o porta-voz do Departamento de Saúde disse que todas as outras mortes registadas, nas quais foi mencionado o consumo de THC, este tinha sido combinado com o uso de outras drogas.