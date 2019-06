Um bar basco cobra extra a um grupo de clientes por “tocar los cojones”

Não é só em Espanha que acontece. Em todo o mundo, são muitas as coisas que têm o poder de nos “tocar los cojones” ao longo do dia. Talvez seja o trânsito da hora de ponta, talvez seja aquela despesa que nos apanha desprevenidos, talvez seja o chefe que insiste em nos “tocar los cojones” com aquele assunto repetitivo. Neste caso específico, foi um grupo de clientes habituais que acabou por “tocar los cojones” de uma empregada de mesa da taberna Eguzki, em Vizcaya, no País Basco, Espanha. E na fatura vinha um extra de 10 euros por isso.

"Tocar los cojones” é uma expressão coloquial espanhola que significa “irritar muito, causar irritação ou zanga”. .

A fatura apresentada pela taberna mostra um total de 12 euros por 7 copos de vinho e um extra de 10 euros por “tocar los cojones”. Um dos clientes terá partilhado a fatura no Twitter, que não tardou a tornar-se viral.

A empregada contou no programa da manhã Espejo Público, emitido pela Antena 3, que a situação não passou de uma “partida” e que os clientes em questão são amigos do dono do estabelecimento que, todas as quintas feiras, costumam ir ao bar comer ou beber. “Com eles podemos ter brincadeiras destas”, conta a empregada de mesa. "Ao ver na Internet um recibo igual, lembrei-me de fazer a piada. Comentei a ideia com o chefe que me disse que sim, para avançar”, acrescenta.

A fatura foi recebida pelas redes sociais tanto com humor como com indignação, mas, segundo a empregada, os clientes “vítimas” da partida apenas “deram umas quantas risadas” e pagaram o valor extra “muito contentes”.