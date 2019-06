Jovem da Etiópia realiza exames do ensino secundário apenas 30 minutos depois de dar à luz

Almaz Derese, uma jovem de 21 da cidade de Metu, na Etiópia, realizou os exames de Inglês, Amharic (língua oficial da Etiópia) e Matemática numa cama no hospital Karl Mettu, apenas 30 minutos depois do parto do seu filho.

Determinada a concluir o ensino secundário, a estudante planeava realizar todos os exames antes do parto, no entanto, as datas das provas foram adiadas por causa do Ramadão, e a jovem acabou por entrar em trabalho de parto horas antes do início dos exames.

É bastante comum na Etiópia as raparigas abandonarem o ensino secundário e regressarem mais tarde para completar os seus estudos. Contudo, Almaz conta que estudar enquanto esteve grávida não foi um problema para si e que não queria deixar os exames para o próximo ano letivo.

O marido, Tadese Tulu, conseguiu persuadir a escola a autorizar que ela realizasse estas três provas no hospital, na passada segunda-feira, 10, e as restantes nos próximos dois dias num centro de exames qualificado.

Almaz afirmou estar satisfeita com os resultados das avaliações e com a saúde estável do seu filho recém-nascido. "Como eu estava com pressa para fazer o exame, o parto não foi nada difícil", confessou Almaz à BBC.

Agora, a jovem pretende passar os próximos dois anos num curso de preparação para a universidade.