Carl Honoré, fundador do movimento slow, dá 20 dicas para abrandar no trabalho

A pedido da Herdade do Esporão, a Universidade Católica Portuguesa desenvolveu um estudo sobre quais as vantagens de um estilo de vida mais tranquilo e qual a sensibilidade dos portugueses para esse assunto. A principal conclusão é a de que quem abranda tende a ser mais feliz. Os resultados do estudo, divulgados por Ricardo Ferreira Reis, diretor do Centro de Estudos Aplicados da Católica Lisbon School of Business & Economics, levam a concluir que 82.2% dos portugueses, dos quais 60% não adotam um estilo de vida calmo, deseja fazê-lo. Por outro lado, ficou claro que aqueles que têm uma vivência tranquila passam mais tempo fora do trabalho, dedicam-se a atividades exteriores e são melhores organizadores do seu tempo, apresentando níveis de foco mais elevados. O estudo indica ainda que a boa gestão de tarefas, algum tempo livre para as relações familiares e sociais são os indicadores que mais contribuem para o bem-estar geral. No seguimento desta análise científica, o Esporão convidou ainda o fundador do movimento Slow, Carl Honoré, a vir a Portugal inspirar os mais apressados.

Aqui ficam 20 dicas para o ajudar a seguir pelo caminho mais calmo no trabalho:

1 - Calendarize momentos para pensar. Encontre um local sossegado, desligue os gadgets e foque-se na resolução de um problema ou em questões estratégicas.

2 - Algumas empresas já têm espaços para meditação, ioga, massagens ou sestas. Se existir um na sua empresa, use-o para descansar e recarregar baterias pelo menos uma vez por dia.

3 - Quando se sentir ansioso, pare por um momento e respire, criando um instante calmo para a sua mente e corpo.

4 - Estão já mais do que estudados os efeitos da meditação ou mindfulness no domínio da ansiedade, stress e concentração. Dedique um período do seu dia a uma destas atividades.

5 - Bloqueie 10 minutos do seu dia para conversar informalmente, e sem ser de trabalho, com os seus colegas.

6 - Obrigue-se a fazer intervalos no seu dia.

7 - Saia da sua secretária e dê um passeio, melhor ainda se for num ambiente verde.

8 - Dê-se três a cinco minutos entre tarefas, para recuperar e preparar o passo seguinte.

9 - Marque na sua agenda alguns momentos para despachar emails e outras tarefas online. O resto do tempo é para estar desligado.

10 - Almoce como deve ser, longe do computador, nem que seja durante 20 minutos.

11 - Desligue todas as notificações.

12 - Ponha o despertador para 10 minutos mais cedo, ganhando tempo para começar o dia de forma relaxada.

13 - Rejeite o multitasking, preferindo fazer uma coisa de cada vez.

14 - Escolha uma atividade que o proteja do vírus da pressa, como ler ou cozinhar, e integre-a diariamente na sua rotina.

15 - Nas reuniões, deixe a tecnologia fora de portas.

16 - Antes de ir para casa, prepare o dia seguinte e saia de cabeça limpa.

17 - Sempre que possível, tome notas à mão.

18 - Quando falar com algum colega, certifique-se de que não há telemóveis por perto.

19 - Tire 10 minutos do seu dia para não fazer absolutamente nada, a não ser beber um café ou um chá.

20 - Encoraje toda a gente a sair assim que o trabalho estiver pronto.

