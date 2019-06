O polémico presidente das Filipinas diz que se "curou" da homossexualidade com a ajuda de mulheres bonitas

O Presidente das Filipinas Rodrigo Duterte disse, na passada quinta-feira, durante um evento em Tóquio, que se tinha "curado" da homossexualidade com a ajuda de "mulheres bonitas".

"Perguntem a qualquer pessoa que seja gay e que veja como o Trillanes age e eles vão dizer-vos que ele é gay. Não me espanta. Ainda bem que Trillanes e eu somos parecidos, mas eu curei-me", afirmou Rodrigo Duterte, referindo-se ao senador Antonio Trillanes, seu opositor político.

"Quando comecei a minha relação com Zimmerman disse: é agora. E tornei-me um homem novamente", acrescenta, sobre a sua ex-mulher, Elizabeth Zimmerman.

Um porta-voz de Trillanes respondeu na segunda-feira com um comunicado do senador: "Ao admitir o seu passado gay, começo a suspeitar da verdadeira natureza da obsessão que Duterte tem por mim." "Também é perfeitamente possível que a sua imagem de homem forte seja apenas uma fachada", e conclui dizendo, "esses cometários de Duterte mostram o quanto a sua mente é perversa e doente".

Não é a primeira vez que Duterte usa a homossexualidade como um insulto. Já o usou para descrever rebeldes do partido comunista, padres da igreja católica e o antigo embaixador americano no país. Apesar de no passado se ter oposto ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, agora afirma ser a favor, algo que lhe valeu o apoio de vários ativistas filipinos.

Duterte terminou o evento em Tóquio a beijar nos lábios várias mulheres do público, algo que já tinha feito anteriormente.

